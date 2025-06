Algérie: Mouloudji préside une cérémonie à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'enfance

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a coprésidé, samedi à Alger, en compagnie du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, et de la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, une cérémonie à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance.

Dans son allocution, Mme Mouloudji a affirmé que la prise en charge de l'enfance en Algérie "a enregistré une avancée remarquable à tous les niveaux, grâce aux acquis réalisés sous la direction éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui n'a eu de cesse d'affirmer l'impératif de garantir la protection des enfants contre tous les dangers, de consacrer leur intérêt et de concrétiser leur droit à une couverture sanitaire et à une éducation de qualité".

Elle a souligné, dans ce sens, qu'un travail est en cours, en coordination entre les différents secteurs et l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE), avec l'association de la société civile, pour "renforcer la protection de l'enfant contre toute forme de violence et de maltraitance, notamment en mettant en place des mécanismes de prévention et en consolidant les mesures de sensibilisation".

Mme Mouloudji a également fait savoir que son secteur oeuvrait, en collaboration avec les instances et les organisations activant dans la protection de l'enfance, la prise en charge de la famille et le renforcement de ses capacités, à "assurer une enfance saine et sereine, et à former des générations d'enfants loyaux envers leurs pays et imprégnés des valeurs humaines".

La ministre a appelé, dans ce sillage, les organisations actives sur la scène internationale à "multiplier les efforts pour faire cesser les attaques contre les enfants palestiniens, les privant de leur droit à la vie, à la sécurité et à la liberté".

Pour sa part, Mme Cherfi a souligné "l'intérêt particulier qu'accorde l'Etat à la protection et à la promotion de l'enfance, traduit par l'instauration d'un arsenal juridique solide et la mise en oeuvre de programmes nationaux et de mécanismes pratiques pour promouvoir la prise en charge de cette catégorie".

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général des Douanes, le Général Major Abdelhafid Bakhouche, du président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, du Président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Mohamed Boukhari, ainsi que des représentants de plusieurs départements ministériels, d'organismes nationaux, et de corps de sécurité.