Algérie: La protection du pouvoir d'achat est une responsabilité collective nécessitant des efforts concertés

ANNABA — La protection du pouvoir d'achat du citoyen "n'est pas du seul ressort de l'autorité publique, mais une affaire de société qui nécessite une concertation entre les institutions officielles et la société civile", a estimé, samedi à Annaba, le président de l'Association de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi.

Participant à une rencontre régionale qui a réuni des représentants d'associations de protection des consommateurs venus de 17 wilayas, aux côtés de responsables de l'entreprise Algérie Télécom, pour soulever les préoccupations des clients et améliorer la qualité du service qui leur est dû, M. Zebdi a indiqué que l'APOCE est "très proche du citoyen de par sa présence sur le terrain et sa capacité à suivre ses préoccupations quotidiennes, tout en proposant des solutions concrètes pour l'organisation et la stabilité du marché".

Il a ajouté que la protection du pouvoir d'achat, qui "commence par la prise de conscience de l'importance de la planification financière et de la consommation responsable", se concrétise par "une participation consciente du citoyen à travers la surveillance du marché, la dénonciation des abus et le soutien des initiatives de la société, outre l'accompagnement des pouvoirs publics dans le processus de réforme économique et sociale".

La délégation de la direction générale d'Algérie Télécom, formée de responsables des services commerciaux et techniques et des relations avec la clientèle, a apporté des éclaircissements et des réponses aux différentes préoccupations soulevées, notamment celles liées aux interruptions de service et à la mauvaise couverture dans certaines zones.

La volonté de l'entreprise d'améliorer la qualité des services fournis aux citoyens et la généralisation de l'utilisation de la technologie de la fibre optique, ainsi que le lancement de nouveaux services numériques, a également été souligné.

La rencontre a donné lieu à la projection de vidéos présentant les missions et les réalisations d'Algérie Télécom, ainsi que les efforts de l'APOCE en matière de sensibilisation, notamment à travers l'organisation de sondages d'opinion en collaboration avec les associations de la société civile pour améliorer le service public et protéger les droits des consommateurs.

Cette rencontre régionale a été sanctionnée par plusieurs recommandations visant à "renforcer l'inclusion numérique", à "améliorer les mécanismes de communication avec les citoyens" et à "réfléchir à des solutions proactives aux problèmes techniques récurrents".

La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres régionales organisées par l'APOCE en coordination avec Algérie Télécom pour promouvoir la culture de la qualité et renforcer les mécanismes de gouvernance participative dans l'intérêt du citoyen, et en adéquation avec la transformation numérique dans le pays.