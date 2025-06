Ethiopie: Les participants à la conférence de la COMFWB ont souligné le vaste potentiel du tourisme éthiopien

Addis-Abeba — Certains participants à la foire commerciale et à la conférence d'affaires de la Fédération des femmes d'affaires du COMESA (COMFWB), qui se sont tenues à Addis-Abeba au début du mois, ont souligné le vaste potentiel de l'Éthiopie en tant que destination touristique de choix.

Les membres ont visité divers projets de développement et sites historiques à Addis-Abeba, notamment le Musée national du Palais rénové, le Musée commémoratif de la victoire d'Adwa et le parc Entoto.

La présidente de la section libyenne de la COMFWB, Ibtisam Hussein Ben Amer, a exprimé son admiration pour les objets culturels et historiques préservés au Palais national et au Musée commémoratif d'Adwa.

Le peuple éthiopien a fait preuve d'une grande courtoisie en entretenant le palais et son contenu, qui fait partie intégrante de l'histoire du pays.

Le Musée commémoratif d'Adwa captive également par son portrait de nos luttes communes contre l'invasion colonialiste, a-t-elle ajouté.

La présidente a salué l'hospitalité de l'Éthiopie et la beauté de ses paysages, soulignant que la chaleur du peuple éthiopien est véritablement admirable et que sa gentillesse envers les visiteurs constitue un atout majeur pour le tourisme.

De plus, la Libyenne a souligné l'immense potentiel de l'Éthiopie en tant que destination touristique et de conférence, précisant qu'Addis-Abeba est idéalement située pour accueillir des conférences et est facilement accessible via Ethiopian Airlines.

Pour sa part, Aero Lillian Olok, membre du conseil d'administration ougandais de la COMFWB, a souligné l'offre culturelle unique et l'importance stratégique de l'Éthiopie en Afrique.

Soulignant le potentiel touristique de l'Éthiopie et son rôle de plaque tournante pour les conférences régionales et internationales, Mme Olok a mis en avant la richesse et la diversité culturelle du pays, notamment son rôle d'hôte de l'Union africaine, ce qui renforce son attrait en tant que destination.