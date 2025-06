Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a assisté samedi à la cérémonie de remise des diplômes du cours de qualification n° (21) Sécurité et renseignement, sous le slogan « Hommes de sécurité... Les yeux vigilants de la nation », en présence du directeur du service de renseignements généraux le général Ahmed Ibrahim Mufaddal.

Dans son discours lors de la cérémonie de remise des diplômes, le président du Conseil de souveraineté a salué le rôle croissant du Service de renseignements généraux dans la préservation de l'unité, de la stabilité et de la sécurité du Soudan, dans la lutte contre toutes les menaces sécuritaires auxquelles le Soudan est confronté et dans le soutien aux forces armées alors qu'elles mènent une bataille de dignité et de fierté pour vaincre la milice terroriste rebelle.

Le commandant en chef a affirmé que la bataille de la dignité a prouvé que les forces armées et le service de renseignement général sont la soupape de sécurité du Soudan, notant que les forces armées travaillent avec une impartialité et un patriotisme complets pour préserver l'unité et la sécurité du Soudan.

Exprimant sa profonde gratitude à toutes les forces conjointes et d'appui qui ont continué à se battre aux côtés des forces armées alors qu'elles mènent la bataille de la dignité et de la fierté contre la milice terroriste Al-Dagalo, pour la défense du Soudan et de sa sécurité.

Son Excellence a affirmé que la bataille est en cours et ne s'arrêtera pas tant que la milice terroriste Al-Dagalo ne sera pas éliminée, notant que le gouvernement procède à l'achèvement de la feuille de route et aux exigences de la période de transition.

Al-Burhan a déclaré : « Le système sécuritaire et militaire travaille comme un seul homme pour l'unité du Soudan, pour vaincre la rébellion et pour lever les injustices qui ont frappé le peuple soudanais à la suite des violations terroristes de la famille Al-Dagalo. »

Soulignant que le Service de renseignements généraux a offert des colonnes de martyrs pour le bien de la patrie, il a noté que la remise des diplômes de cette promotion est un véritable ajout au système de sécurité du pays, ajoutant que le service a continué à fonctionner de manière professionnelle et à s'acquitter de ses fonctions avec patriotisme et impartialité.

Le président du Conseil Souverain a souligné l'importance de l'unité pour construire un Soudan fort, se préparer à la phase d'après-guerre, éviter de répéter ce qui s'est passé et ne pas se laisser guider par des slogans qui ont détruit le Soudan, préserver les acquis et l'unité du pays, et se distancer du tribalisme, du régionalisme et des agendas partisans et politiques. Il a déclaré : « La guerre prendra fin avec un Soudan fort et uni. »