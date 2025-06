Soudan: Santé à Khartoum - La diminution de la mortalité due au choléra

Le ministère de la Santé de l'État de Khartoum a annoncé une baisse du taux de mortalité dans les centres d'isolement pour le traitement des patients atteints de choléra à (1,2), ce qui est un taux inférieur au taux autorisé selon l'Organisation Mondiale de la Santé (1,5), indiquant à travers la situation épidémiologique quotidienne que le nombre total d'infections par la pandémie dans les sept localités de l'État de Khartoum est de (1270) infections et (16) décès.

Le ministère de la Santé a expliqué à travers sa plateforme quotidienne pour clarifier la situation épidémiologique que le taux d'infections et de décès dans les localités d'Omdurman (496) cas et (11) décès, et le nombre d'infections dans la localité d'Ombada a atteint (203) cas et (5) décès, et (531) cas de guérison et de sortie des centres d'isolement ont été surveillés.

Dr. Mohamed Al-Tijani, directeur général du département des urgences et des épidémies, a souligné que le taux de mortalité dans les chambres d'isolement atteignant (1,2) est un indicateur que les performances à l'intérieur des chambres sont excellentes, ce qui a conduit à un taux de guérison élevé parmi les infectés.

Al-Tijani a averti que le ministère de la Santé travaille avec ses équipes dans la communauté pour découvrir le plus grand nombre de cas et les soumettre rapidement à un traitement, et les cas nécessitant une hospitalisation sont transférés vers les hôpitaux. Il a souligné que les travaux de lutte contre le choléra ont arrêté trois stratégies, dont la principale est l'activation des centres d'irrigation dans les sept localités de l'État, citant ce qui a été fait au centre d'Abu Saad, qui a reçu (72) cas d'infection et ils ont traité (64) infectés au centre et (8) référés au centre d'isolement de l'hôpital d'Omdurman.

La deuxième stratégie dépend des cliniques de campagne et des équipes d'intervention rapide ont été déployées et (184) cas ont été découverts et tous ont été traités dans des cliniques et des centres.

Les cas sont également découverts par contact avec les patients, travail dans les zones et les cliniques, et transfert de personnes infectées vers les (14) centres d'isolement via des ambulances accompagnant les cliniques, indiquant que la diminution des cas est due aux interventions réalisées en matière de santé et de sécurité de l'eau, de santé environnementale et d'éducation sanitaire.