Afrique: Tebogo Mokoena - « L'heure est venue de tenir notre promesse »

Avant la finale retour face à Pyramids FC, le milieu de terrain des Mamelodi Sundowns incarne la soif de revanche et la quête de sens d'un groupe qui ne veut plus laisser filer son destin.

Au fil des saisons, Tebogo Mokoena est devenu bien plus qu'un métronome pour les Mamelodi Sundowns. À 27 ans, l'élégant milieu international sud-africain incarne une équipe qui ne veut plus seulement dominer localement, mais retrouver sa place sur le toit de l'Afrique. Dimanche, au stade du 30 Juin du Caire, il jouera pour un trophée, certes, mais aussi pour une promesse.

« Quand j'ai signé en janvier 2022, j'ai dit au président du club que je l'aiderais à ramener la Ligue des champions CAF à Pretoria. »

À la veille de la manche retour contre Pyramids FC (1-1 à l'aller), les mots de Mokoena résonnent comme un serment personnel et collectif.

Une équipe encore marquée par Pretoria

Le premier acte, disputé à domicile, a laissé un goût d'inachevé. Mokoena ne cherche pas d'excuses. Il admet que les Sundowns sont passés à côté de leur sujet, du moins en première période.

« Je ne pense pas que Pyramids ait affronté les vrais Sundowns samedi dernier. On était nerveux. On a réagi après la pause, mais on a manqué de concentration à la fin. »

Résultat : un but concédé dans les arrêts de jeu et une finale désormais à aller chercher en terre égyptienne. Un scénario qui réveille de vieux fantômes, mais aussi une motivation plus forte encore.

Plus qu'un titre, une rédemption

Pour Mokoena, la Ligue des champions TotalEnergies n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Après avoir éliminé Al Ahly plus tôt dans la compétition -- un exploit en soi -- les hommes de Rulani Mokwena savent qu'un sacre au Caire viendrait sceller leur saison, leur projet, leur vision.

« C'était dur de ne pas gagner chez nous. On pensait vraiment l'avoir, ce match. Mais il nous reste une chance, et je pense qu'on est prêts. »

Loin des discours aseptisés, Mokoena assume l'ambition. Il ne veut pas repartir bredouille. Et il ne veut pas revivre les frustrations des campagnes précédentes, souvent prometteuses, rarement couronnées.

« Ce match est pour nos supporters, pour le président, pour tout ce que représente ce club. Tout le monde mérite ce trophée. »

Une équipe qui a appris à souffrir

Depuis le début du tournoi, Sundowns a montré une capacité à s'adapter, à souffrir, à réagir. C'est ce qu'il faudra encore démontrer au Caire, face à une équipe de Pyramids transcendée par son public et son destin en marche.

Mais Mokoena, fidèle à sa personnalité, reste calme. Il parle de lucidité, de patience, de promesse à tenir.

« C'est le moment. On est venus ici pour ça. Ce serait un accomplissement immense, pas seulement pour moi, mais pour tout le club. »