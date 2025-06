Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 juin 2025

revue de presse

Ligue des Champions UEFA : Achraf Hakimi, héros marocain du PSG

Achraf Hakimi, international marocain et capitaine des Lions de l’Atlas, a marqué de son empreinte la finale de la Ligue des Champions 2025 jouée samedi, offrant au Paris Saint-Germain une ouverture du score décisive face à l’Inter Milan dans une Allianz Arena survoltée à Munich. Par ce but, Hakimi n’a pas seulement lancé son équipe vers un triomphe historique (5-0), il a également égalé un record vieux de 24 ans, confirmant son statut de latéral droit le plus influent de la scène européenne.

En inscrivant son quatrième but de la saison en Ligue des Champions, Hakimi porte à neuf son nombre total d’implications directes (4 buts, 5 passes décisives) dans la compétition cette saison. Ce chiffre lui permet d’égaler le record détenu depuis 2001 par Ian Harte, alors latéral gauche de Leeds United. Aucun défenseur n’a fait mieux dans l’histoire de la C1, un exploit d’autant plus remarquable pour un joueur à vocation défensive. (Source apanews)

L'Afrique du Sud mise sur la laine certifiée pour tenter de relever sa filière

L'Afrique du Sud tente de lutter contre la diminution de ses troupeaux de moutons. La finesse de la laine sud-africaine fait la fierté du pays, mais comme en Australie, autre grand pays d'élevage, la viande et la laine ne sont plus assez rémunérateurs.

La situation n'est pas aussi alarmante qu'en Australie, mais en Afrique du Sud aussi, le déclin du cheptel et de la production de laine préoccupe les acteurs de la filière. « L'éleveur est sous forte pression financière » et le défi est de faire en sorte qu'ils n'abandonnent pas, explique James de Jager PDG de Segard Masurel South Africa. (Source RFI)

Le Gabon stoppera ses exportations de manganèse brut dès 2029

Le gouvernement gabonais interdit l’exportation de manganèse brut dès le 1er janvier 2029. Cette décision qui rompt avec des décennie d’économie extractive, permettra au pays d’instaurer une industrie de transformation nationale. Le Gabon est le 2ème producteur mondial de manganèse brut. Le minerai est avec le pétrole et le bois, l’une des principales sources de revenu du pays.

Si le Gabon est déjà l’un des plus riches d’Afrique en PIB par habitant, le décret précise qu’il développera grâce à cette mesure une politique industrielle axée sur « la transformation locale des matières premières, la montée en compétence de la main-d’œuvre nationale, la maîtrise des chaînes de valeur technologique et la consolidation des recettes fiscales », selon le texte. (Source Africanews)

Guinée : Légère amélioration de la lutte contre la corruption

En Guinée, le régime militaire au pouvoir depuis septembre 2021, a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Un fléau qui ternit le climat des affaires alors que le projet minier Simandou est au centre de toutes les attentions. Des réformes ont été engagées ces dernières années pour espérer un véritable changement et se conformer à l’application de la convention des Nations-unis en matière de lutte contre la corruption.

Au terme de 3 jours d’auto-évaluation, la Guinée réaffirme sa volonté d’inscrire la lutte contre la corruption parmi les priorités de la transition. Cet atelier, consacré à la finalisation de l’examen de l’application de la Convention des Nations-Unies contre la Corruption, CNUCC, plus particulièrement en ce qui concerne les mesures préventives et le recouvrement des avoirs, avait été lancé le 27 mai par l’agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de Promotion de la Bonne Gouvernance (ANLC-PBG) (Source Africa 24)

Pyramids FC au sommet : L'Afrique sacre un nouveau roi

L’Égypte célèbre ainsi un quatrième club sacré dans cette compétition après Al Ahly, Zamalek et Ismaily – un exploit que seule cette nation peut revendiquer.

Devant un public chauffé à blanc, les Pyramids n’ont pas tardé à afficher leurs intentions. À la 23e minute, Fiston Mayele déclenchait une frappe sèche dans le petit filet opposé après un enchaînement limpide côté droit. Un but qui faisait chavirer Le Caire et portait son total à neuf réalisations dans la compétition – l’attaquant congolais s’imposant comme l’un des hommes forts de cette campagne historique.

Dès la reprise, la machine égyptienne reprenait son œuvre. Sur un centre travaillé de Mohamed Chibi, le défenseur Ahmed Samy s’élevait plus haut que tout le monde pour claquer une tête victorieuse (56e). Deux à zéro, l’affaire semblait pliée, et les tribunes prêtes à basculer dans l’euphorie. (Source CAF)

Nigeria : Moody’s relève la note souveraine, saluant des finances publiques assainies

L’agence américaine Moody’s a relevé la note souveraine du Nigeria, la faisant passer de Caa1 à B3. Cette décision traduit une amélioration perçue de la situation financière du pays, après plusieurs réformes économiques mises en œuvre par le gouvernement du président Bola Tinubu.

Moody’s justifie cette révision positive par une meilleure balance des paiements et des réserves de change en hausse. Ces résultats découlent de la libéralisation du marché des changes, de la réduction des subventions sur les carburants et d’une politique monétaire plus rigoureuse. Bien que l’inflation reste préoccupante, l’agence observe des signes d’atténuation, laissant entrevoir une stabilisation progressive. (Source Africapresse)

Affaire Matata Ponyo en RDC : Une disparition, plusieurs interrogations

Mais où est passé Augustin Matata Ponyo ? C’est la question que se posent de nombreux Congolais. En effet, condamné le 20 mai dernier à 10 ans de travaux forcés, pour le détournement de 245 millions de dollars destinés au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo, à la sortie de la capitale Kinshasa, l’opposant et ancien Premier ministre est introuvable.

Selon son parti, le LGD, l’homme politique n’est joignable ni au téléphone ni au domicile. Le Leadership et gouvernance pour le développement (LGD) se dit d’autant plus inquiet qu’il a fait le tour des lieux carcéraux où il aurait pu se trouver, mais aucune trace de l’opposant. Donc, une disparition, plusieurs interrogations. Qui a enlevé Matata Ponyo ? Qui a intérêt à le voir disparaître ? L’homme a-t-il pris la poudre d’escampette pour se soustraire à la Justice ? Autant de questions que l’on se pose sans réponse. (Source Le pays)

77e journée internationale des casques bleus : Le Burkina rend hommage aux « soldats de la paix »

En collaboration avec le système des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur Karamoko Jean Marie Traoré, a présidé la cérémonie commémorative de la 77e Journée internationale des casques bleus, vendredi 30 mai 2025, à Ouagadougou.

Le monde entier a rendu hommage aux casques bleus des Nations unies, ce vendredi 30 mai 2025. A Ouagadougou, le gouvernement a organisé une journée commémorative pour saluer la bravoure et le dévouement des soldats de maintien de la paix via le monde.

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, qui a présidé la cérémonie commémorative de la 77e journée internationale des casques bleus, a indiqué qu’« en dépit des défis actuels, le Burkina Faso demeure fidèle à ses valeurs d’hospitalité, de solidarité de courage, et s’est toujours tenu aux côtés de la communauté internationale, même si des réajustements ont été opérés ». (Source Sidwaya)

L’Algérienne Imane Khelif dans la tourmente : World Boxing impose un test de vérification sexuelle avant son retour !

Alors qu’elle s’apprêtait à fouler à nouveau les rings lors de la Coupe d’Eindhoven la semaine prochaine, World Boxing – récemment reconnue par le CIO – a asséné un coup de massue : Khelif ne sera pas autorisée à combattre tant qu’elle n’aura pas satisfait à une vérification de son sexe biologique.

Déjà suspendue par l’IBA (International Boxing Association) par le passé, la championne algérienne voit son retour compromis par une nouvelle exigence : un test PCR pour détecter le gène SRY (TDF), généralement associé au sexe masculin. Salive, sang, prélèvement nasal ou buccal… le protocole est clair, et World Boxing compte l’imposer à tous ses athlètes. (Source Cameroun 24)

L’Éthiopienne Hasset Dereje nommée première finaliste à Miss Monde 2025

Hasset Dereje Admassu, d’Éthiopie, a franchi une étape historique lors du 72e concours de Miss Monde, en s’assurant la première place du concours de beauté et de finalité mondialement reconnu. L’événement, qui s’est tenu au centre d’exposition HITEX à Hyderabad, en Inde, s’est conclu par le couronnement de la Thaïlandaise Opal Suchata Chuangsri Miss Monde 2025.

La deuxième place de Hasset marque le meilleur classement jamais atteint par une candidate éthiopienne dans l’histoire de Miss Monde, suscitant de nombreux éloges de toute l’Éthiopie et du continent africain. Diplômée en santé publique et ardente défenseure de la santé et de l’éducation des femmes, Hasset a représenté l’Éthiopie avec distinction sur et en dehors de la scène. (Source Addisinsight.net)