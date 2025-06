Cameroun: Présidentielle - Dans le sud-ouest anglophone, les élites du RDPC derrière Paul Biya

Au Cameroun, les élites du Rassemblement démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), le parti au pouvoir dans la région de Sud-Ouest ont plébiscité la candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Elles en ont profité pour lancer samedi 31 mai une levée de fonds pour la campagne du président de la République. C'était au cour d'un meeting organisé à Buea, chef-lieu de la région du Sud-Ouest.

Fanfare, groupes de danse, et militants exultent devant l'auditorium de l'École d'administration locale de Buea, au pied du mont Cameroun. La salle est parée aux couleurs du RDPC, le parti au pouvoir. Elle regorge de discussions sur la candidature de Paul Biya. « Nous affirmons notre soutien à la candidature du président Paul Biya et l'assurons de notre détermination à le soutenir, lui et le RDPC, au cours des prochaines élections », lance une femme.

Les élites RDPC du Sud-Ouest lancent ainsi leur campagne pour une réélection de Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans. Le chef de l'État, lui ne s'est toujours pas prononcé à ce sujet.

« Les activités électorales coûtent cher »

Cette campagne de soutien a un coût, rappelle Peter Mafani Mousongue ancien Premier ministre et président du RDPC dans la région. « Les activités électorales coûtent cher. Je vous invite à contribuer généreusement à leur financement le moment venu. Les fonds épargnés sont des fonds du parti, et ceux qui les gèrent doivent rendre des comptes à la hiérarchie du parti », rapporte-t-il.

Cet engouement à soutenir le régime de Yaoundé surprend la société civile locale. Un activiste confie que les autorités devraient avoir comme priorité le bien-être des populations et la résolution de la crise anglophone, qui dure depuis 2017.

À Paris, l'opposant Maurice Kamto demande le soutien de la diaspora pour la présidentielle

L'emblématique place de la République, à Paris, s'est couverte des couleurs du Cameroun samedi 31 mai, dans l'après-midi. L'opposant Maurice Kamto, déclaré deuxième à la dernière présidentielle de 2018, organisait un meeting. L'objectif était de s'adresser à la diaspora camerounaise et lui demander son soutien pour la présidentielle d'octobre, rapporte Amélie Tullet, du service Afrique de RFI, qui était sur place.

À la diaspora camerounaise, qui se plaint de nombreux obstacles au voyage et à l'investissement, Maurice Kamto promet de rouvrir les portes du pays s'il est élu. « Dans les trois mois qui suivent notre arrivée au pouvoir, plus personne d'entre vous ne sera stoppé à l'aéroport pour des motifs fallacieux », dit l'opposant. Maurice Kamto promet aussi de rétablir la binationalité, même la plurinationalité, pour faire de la diaspora un levier de développement dans un pays, qu'il estime en état d'urgence. « Ce pays a besoin d'être sauvé parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité », assure-t-il.

Maurice Kamto en est convaincu, « 2025 ne sera pas 2018 »et quatre décennies de présidence Biya arrivent à terme. Mais il s'engage à traiter l'actuel chef de l'État avec respect. « Rien n'arrivera à M. Biya et sa famille, rien, je m'en porte garant », jure-t-il. Et il balaie tout débat sur sa candidature, lui, l'avocat de formation, ancien ministre de la Justice. « Il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection présidentielle », assure-t-il.

Dans la foule, il y a des Camerounais installés en France, d'autres venus de Belgique, du Luxembourg, d'Allemagne pour l'occasion. « Parce que lui, il est celui-là qui va nous permettre de rouvrir les routes pour rentrer au Cameroun », dit une femme. « On en a marre de 43 ans de manipulation et de marginalisation. Donc, il faut bien que ça change », reprend un homme. « On n'est pas là parce qu'on veut que le Cameroun la même place qu'il a eu dans le concert des nations. On était un pays émergent, mais aujourd'hui, on est en chute libre. » À cette diaspora, Maurice Kamto demande un soutien financier, de voter voire même d'aller au Cameroun en octobre surveiller le scrutin.