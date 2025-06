Sénégal: Sit-in à Dakar pour dénoncer les violences faites aux femmes

Au Sénégal, des organisations féministes et féminines ont tenu un sit-in ce samedi 31 mai pour dénoncer les violences faites aux femmes. Des violences qui ont souvent abouti à des cas de meurtres et assassinats. Des actes qui ne doivent pas se répéter. D'où l'appel lancé à Dakar pour dire « Stop au féminicide. »

C'est une liste de sept filles et femmes tuées dans le cercle familial qui donne le ton de la manifestation ce 31 mai 2025 dans la capitale du Sénégal. Sous un soleil de plomb, plusieurs dizaines de femmes, toutes de noir vêtues, ont répondu à l'appel des organisatrices.

Devant un cercueil drapé d'un linceul blanc, Wasso Tounkara présidente de « Sénégal action féministe » s'indigne devant la recrudescence des cas de « féminicide ». « Ces sept femmes ont été tuées dans un espace qu'elles pensaient être le plus sécurisé, c'est-à-dire chez elles. La famille aujourd'hui qui se trouve être l'espace le plus dangereux ».

Signature d'un mémorandum

Une vingtaine d'organisations féministes ont signé un mémorandum. Dans ce document, elles exigent, entre autres, la modification du code de la famille et l'application d'une loi spécifique contre les féminicides. Une démarche saluée par la députée d'opposition Anta Babacar Ngom, qui dénonce le mutisme des autorités. « On n'a pas entendu assez de la part de nos autorités sur ces questions-là. On est choquées et on dénonce le fait que ce soit une situation anormale. Nous, élues, on doit continuer à donner de la voix au sein de l'hémicycle ».

Selon les organisations féministes, 196 cas de viols et meurtres ont été commis sur des femmes au Sénégal depuis janvier 2024.