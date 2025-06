Afrique: Ligue des champions africaine - Les Égyptiens du Pyramids FC remportent le titre

Le Pyramids FC s'est imposé en finale retour de la Ligue des champions face à Mamelodi Sundowns (2-1). Basé au Caire, le Pyramids FC devient le quatrième club égyptien sacré dans la compétition reine des clubs africains.

Ce dimanche 1er juin, la Ligue des champions de la CAF prenait le relais de la Ligue des champions de la Ligue des champions de l'UEFA avec la finale retour entre les Égyptiens du Pyramids FC et les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns.

Tout était possible pour les deux finalistes de la Ligue des champions africaine puisque le match aller avait accouché d'un nul (1-1). Ce résultat, les Pyramids le devaient au Marocain Walid El Karti, égalisateur dans le temps additionnel, juste avant le coup de sifflet final (94e). Rien n'était donc encore joué, même si ce but a totalement redistribué les cartes dans cette quête à la victoire. L'enjeu : une première étoile pour le Pyramids FC et une deuxième pour Mamelodi Sundowns après celle de 2016.

Le Congolais Fiston Mayele ouvre le score

Si les Sud-Africains étaient décidés à faire respecter la hiérarchie, ce sont finalement les Égyptiens qui ont ouvert le score en première période grâce au Congolais Fiston Mayele et sa superbe frappe croisée qui trompait Ronwen Williams (24e). De quoi signer son neuvième but de la saison en Ligue des champions. Deux minutes auparavant, Mayele avait déjà eu l'occasion de mettre le ballon au fond des filets. En seconde période, Ahmed Samy inscrivait de la tête le deuxième but pour Pyramids à bout portant dans la partie gauche du but (55e). À la 76e minute, Iqraam Rayners réduisait le score pour les Sud-Africains.

En cinq finales entre Égyptiens et Sud-Africains, le pays des pyramides l'a emporté à trois reprises : Al Ahly en 2001 contre Sundowns, face à Orlando Pirates en 2013 et devant Kaizer Chiefs en 2021.

Créé en 2014, participant à la première compétition africaine de clubs pour seulement la deuxième fois, le Pyramids FC est le quatrième club égyptien sacré dans la compétition reine des clubs africains après Al Ahly, Zamalek et Ismaily.

L'Égypte couronne au passage quatre de ses équipes et conserve sa mainmise sur la compétition pour la troisième année consécutive, après les deux couronnes glanées par Al Ahly en 2023 et 2024.