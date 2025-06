Tunisie: Tunis accueillera la 2e édition du Salon de l'Économie Verte, de la Finance - Responsable et du Développement Durable

La capitale tunisienne s'apprête à accueillir, les 16 et 17 octobre prochains, la deuxième édition du Salon de l'Économie Verte, de la Finance Responsable et du Développement Durable. L'événement mettra cette année l'accent sur un thème central : l'entrepreneuriat féminin, l'inclusion économique et l'accès au financement.

Organisé en partenariat avec des institutions financières, des incubateurs, des associations et des partenaires internationaux, ce rendez-vous national vise à renforcer la participation des femmes dans l'économie verte et durable, en répondant aux freins structurels qui limitent leur accès aux financements et aux opportunités de développement.

Dans un contexte où les femmes entrepreneures restent sous-représentées dans les secteurs innovants et durables, le Salon entend offrir un espace de dialogue et de co-construction entre entrepreneures, acteurs économiques, décideurs publics et bailleurs de fonds. L'objectif : proposer des solutions concrètes pour une croissance inclusive, résiliente et respectueuse de l'environnement.

Pendant deux jours, les participantes et participants auront accès à un programme riche et interactif, articulé autour de panels thématiques, d'ateliers pratiques, de masterclass, de sessions de pitch, de speed-meetings et d'espaces d'exposition. Les discussions porteront notamment sur les mécanismes de financement innovants tels que la microfinance, la fintech, le crowdfunding ou encore le capital à impact.

Au-delà de la mise en réseau, le Salon ambitionne de formuler des recommandations destinées aux décideurs publics et privés pour améliorer l'environnement entrepreneurial des femmes en Tunisie. En réunissant un large éventail d'acteurs - institutions publiques, banques, startups, incubateurs, ONG et organisations internationales -, cette deuxième édition s'inscrit dans une dynamique de mobilisation collective pour une économie plus équitable, inclusive et durable.

Le Salon de l'Économie Verte, de la Finance Responsable et du Développement Durable confirme ainsi son rôle de plateforme stratégique au service des transitions écologique, économique et sociale en Tunisie.