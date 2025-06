Tunisie: Mahdia se mobilise pour des plages sans pollution

L'association Mahdia Mémoire de la Méditerranée a lancé ce dimanche un projet régional à long terme pour la protection des plages de la ville contre la pollution, avec un accent particulier sur les déchets plastiques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme de sensibilisation et d'actions environnementales concrètes, ouvert à l'ensemble de la population.

Des dizaines de bénévoles, parmi lesquels des militants écologistes et des habitants de la région, ont pris part à une campagne de distribution de brochures visant à alerter sur les dangers de la pollution côtière et à promouvoir des comportements respectueux de l'environnement. Sur la corniche de Mahdia, des équipes de volontaires, vêtues de gilets de sécurité et munies de gants, ont sillonné le littoral pour collecter les déchets jetés sur la plage.

Afin d'encourager la participation, les organisateurs ont conçu les opérations de nettoyage sous forme de concours : des groupes de 15 personnes ont été chargés de nettoyer des portions de 100 mètres de plage pendant une heure et demie. Les résultats ont ensuite été évalués par un jury, sur la base du volume et de la nature des déchets collectés. À l'issue de l'opération, un classement a été établi, suivi d'une cérémonie de remise des prix aux équipes les plus actives.

Parallèlement, plusieurs clubs spécialisés ont entrepris des actions en mer. Des plongeurs et des membres des clubs Subway, Cap Africa, l'Association des Amis de la Mer et du club d'aviron local ont récupéré les déchets plastiques présents dans les eaux côtières.

La journée s'est également accompagnée d'une enquête de terrain, avec la distribution de questionnaires aux habitants de Mahdia afin de mieux comprendre les habitudes des usagers des plages et d'identifier les comportements à risque.

Portée par des chercheurs et experts en environnement et sciences sociales membres de l'association, cette initiative vise à restaurer la vitalité écologique du littoral de Mahdia, fortement dégradé par l'accumulation des déchets.

Le projet cible l'ensemble des composantes de la société locale élèves, étudiants, acteurs associatifs, pêcheurs, estivants et touristes dans l'objectif de réduire significativement les déchets jetés sur les plages et de promouvoir une culture citoyenne de protection du littoral et de la mer.