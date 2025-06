Tunisie: Coupe du pays - Finale aujourd'hui - EST - ST (rades 16h00) - EST - Le même onze conquérant !

Maher Kanzari ne compte pas changer une équipe qui gagne. Il alignera le même onze de départ qui a assuré la qualification lors des deux tours précédents.

Le coach «sang et or» sait que la finale sera beaucoup plus difficile à négocier que les tours précédents de la Coupe de Tunisie lors desquels la tâche était plus facile, d'autant que l'adversaire du jour est le détenteur du trophée.

Et même si le Stade Tunisien, son ex-club, est un chapitre ouvert devant lui, Maher Kanzari pare à toutes les éventualités. En ce sens, les séances des tirs au but ont été au menu des séances d'entraînement. Les joueurs se sont entraînés également sur les balles arrêtées, une arme tranchante de l'attaque « sang et o r».

L'objectif de Maher Kanzari est de remporter le trophée de la Coupe de Tunisie dans la perspective de couronner cette saison par un doublé après avoir échoué à qualifier l'équipe en demi-finales de la Ligue des champions.

La dernière fois que les « Sang et Or » ont brandi le trophée de la Coupe de Tunisie remonte à 2016, soit depuis neuf longues années. Quant à Maher Kanzari, il a échoué à remporter la coupe la saison dernière après avoir perdu en finale devant le Stade Tunisien, alors qu'il était à la tête du CAB.

Pour l'entraîneur « sang et or », comme pour ses joueurs, remporter la Coupe de Tunisie aura sûrement un impact positif à quelques jours de l'entame de l'échéance suprême de cette saison : la Coupe du monde des clubs. Kanzari, qui a réussi à faire retrouver aux joueurs la confiance en eux-mêmes et l'esprit gagneur, aspire à brandir le trophée de la Coupe aujourd'hui afin de partir aux États-Unis en conquérants.

Tout à l'heure, Maher Kanzari fera confiance aux mêmes joueurs qui ont excellé lors des deux tours précédents de la Coupe de Tunisie. Il comptera sur le même trio en attaque avec Sasse et Belaïli sur les couloirs qui apporteront leur soutien à Achref Jabri qui a plus de chances de débuter la rencontre et Rodrigues de prendre la relève. Jebali aura, lui, un rôle de soutien en tant que relayeur-passeur. En défense, Ben Saïd emmènera un quatuor complémentaire qui se comporte bien avec Tougaï-Jelassi, le duo axial solide et vigilant.

Formation probable : Ben Saïd, Ben Ali (Bouchniba), Tougaï, Jelassi, Ben Hmida, Guenichi, Ogbelu, Jebali, Sasse, Belaïli et Jabri (Rodrigues).