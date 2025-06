Tunisie: Coupe du pays - Finale aujourd'hui - EST - ST (rades 16h00) - ST - Sobres et bien en jambes...

Chokri Khatoui va aligner son meilleur onze possibles qui va essayer de gérer convenablement tous les détails d'une finale qui peut être longue.

Dans l'ensemble, Chokri Khatoui ne va pas apporter des changements sur son onze face à l'EST pour cette finale tant attendue. Sauf pour Werghemmi qui ne sera pas là et qui devrait céder sa place à Khalil Ayari. Et c'est justement là un des points qui donnent de l'assurance pour l'entraîneur stadiste : malgré les départs dans son effectif durant cette saison, il y a toujours de la bonne matière.

Des jeunes du cru surtout qui peuvent donner le plus et porter le club haut. La saison moyenne en championnat ne va pas dissuader le Stade pour cette finale. Au contraire, c'est une motivation de plus pour sauver justement cette saison controversée qui a basculé vite d'un état de grâce après l'aller à l'incertitude au retour. La qualification acquise à Monastir et à Sousse a donné des ailes aux équipiers de Sahraoui.

Ils ont bien joué et mis en évidence leurs qualités défensives d'abord dans une compétition qui exige de l'endurance et de la patience. C'est bon à prendre face à une EST qui ne lâche rien et qui veut briguer un doublé. La défense d'abord a été bien entretenue par Chokri Khatoui durant cette semaine d'avant-finale. Les Hlel, Khalfa, Laifi, Sahraoui et Arous ont été soumis à divers exercices bien sûr en compagnie de milieux qui aident dans la couverture. Face à une EST qui compte en premier lieu sur les débordements intenses et dangereux de Blaïli, une attention spéciale a été accordée à Khalfa qui sera son vis-à-vis aux côtés de Touré, décalé à droite pour réduire les espaces devant l'Algérien.

Si la défense stadiste tient bon pendant plus d'une heure, le Stade a des chances d'y aller jusqu'au bout, car c'est difficile de rattraper l'EST quand elle mène au score. Moughisha, Touré et N'dao (à degré moindre Ghazi Ayadi) vont avoir le rôle le plus sensible dans le plan de jeu stadiste. En récupération bien sûr, mais aussi en reconversion et en surnombre offensif.

Saisir sa chance

Le jeune Khalil Ayari, assez rapide et technique de son pied gauche, aura un grand rôle à jouer dans l'animation offensive. Technique et rapide, il devra donner du tonus à l'attaque et créer des situations favorables pour lui et pour Kadida, fer de lance de l'équipe et qui retrouve doucement son métier de buteur. De l'autre côté, Saafi, un joueur fougueux et discret, a bien progressé dans son nouveau rôle offensif. L'équipe stadiste se connaît bien, les liens dans le jeu sont assez clairs et travaillés depuis les matches du championnat.

Mais on sait tous que c'est une finale de coupe qui peut réserver des surprises. Les détails font souvent la différence. Et Chokri Khatoui sait bien que ces détails échappent parfois à tout entraîneur même les plus pointilleux. C'est aux joueurs d'agir, d'être à la hauteur de l'événement. Tout a été travaillé aux entraînements (balles arrêtées aussi, point fort de l'EST), mais il y a aussi l'aspect mental. L'entraîneur stadiste et son staff ont parlé avec les joueurs pour les mettre dans le bain. Il y a la pression fatale de supporters qui veulent préserver cette Coupe de Tunisie, mais il y a surtout cette énergie et cet espoir de bien faire qui vont aider les joueurs à bien gérer les tournures d'une finale imprévisible. Hlel et ses équipiers en sont conscients parfaitement et entendent rester sur cette vague positive en Coupe de Tunisie.