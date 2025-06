Tunisie: Tirage au sort pour le renouvellement des conseils régionaux et locaux

Les tirages au sort pour le renouvellement des conseils régionaux et la présidence des conseils locaux organisés aujourd'hui Dimanche 1er mai 2025, dans les différents gouvernorats de la République, se déroule le tirage au sort pour l'alternance dans l'adhésion aux conseils régionaux et la délibération sur la présidence des conseils locaux et des conseils régionaux pour la période du 5 juin au 4 septembre 2025.

L'Instance supérieure indépendante pour les élections ( ISIE) avait introduit, dans sa décision n°1 de l'année 2025, des révisions du processus de tirage au sort relatif au renouvellement de l'adhésion aux conseils régionaux et à la délibération sur la présidence des conseils locaux et régionaux, dans le but de trouver des solutions à certaines difficultés d'application et d'éviter la survenue de vacances dans l'adhésion aux conseils régionaux ou à la présidence de ces conseils en raison de l'absence de candidatures lors des précédents tirages au sort des sessions parlementaires échues. L'Instance avait organisé le dernier tirage au sort à cet effet le 27 février 2025.