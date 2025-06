Tunisie: Finale Espérance - Stade Tunisien - Dispositif de sécurité renforcé et restrictions de circulation à Radès

À l'occasion de la finale de la Coupe de Tunisie de football, qui opposera ce dimanche 1er juin à 16h00 au stade Hamadi Agrebi de Radès l'Espérance Sportive de Tunis au Stade Tunisien, le ministère de l'Intérieur a annoncé une série de mesures de sécurité et de régulation de la circulation visant à assurer le bon déroulement de l'événement.

Parmi les principales dispositions :

Interdiction de stationnement et de circulation de tous types de véhicules sur la route nationale n°1, entre le carrefour Chouchet Radès et le carrefour Borj Louzir - Ezzahra, de 12h00 à 21h00, sauf pour les personnes munies de billets d'entrée au match.

Ouverture des portes du stade à partir de 13h00, avec un appel au public à se présenter tôt pour éviter les encombrements.

L'accès se fera uniquement sur présentation d'un billet, quel que soit l'accès utilisé : autoroute rapide, Oued Meliane, BSB, Nouba ou Chouchet Radès.

L'accès aux zones VIP se fera via l'entrée principale du stade et sera réservé aux porteurs d'invitations officielles, de billets pour les loges et aux journalistes accrédités.

Répartition des parkings selon les supporters :

Le parking sud est destiné aux supporters de l'Espérance Sportive de Tunis, détenteurs de billets Pelouse, Enceinte et Virage. Ils pourront y accéder via l'autoroute du Sud, le carrefour Choucha Radès ou celui de Nouba (village méditerranéen).

Le parking nord est réservé aux supporters du Stade Tunisien, titulaires de billets Tribune Enceinte et Virage, accessible via l'échangeur du stade, ou les carrefours BSB, Choucha Radès et Nouba.

Le ministère appelle l'ensemble des supporters à respecter les consignes de circulation, à éviter les comportements à risque, notamment la conduite dangereuse ou le transport anarchique, et assure que des sanctions légales strictes seront appliquées en cas d'infractions.