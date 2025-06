Afrique du Sud: Ouverture du procès de l'assassinat de quatre militants anti-apartheid il y a 40 ans

C'est un procès qui s'ouvre 40 ans après les faits en Afrique du Sud. Celui du « Cradock Four ». En juin 1985, 4 jeunes militants anti-apartheid se rendent à une réunion avec le Front démocratique Uni (organisation anti-apartheid).

Mais ne rentrent jamais chez eux. Ils sont capturés, torturés puis assassinés par la police de l'apartheid. Plusieurs procès ont déjà eu lieu, aucune poursuite d'abord, puis les crimes sont prouvés, mais toujours pas de justice pour les familles, parce que les auteurs des faits sont morts. C'est donc aujourd'hui que ce dossier est de nouveau ouvert. Avec une première phase réservée aux familles et à leurs témoignages.

En Afrique du Sud, Lukhanyo Calata a grandi sans son père, c'était un des membres du Cradock Four, assassiné par la police de l'Apartheid a 28 ans. « Nous pensions tous que la justice serait rendue. En 1995, Nelson Mandela est venu se recueillir sur la tombe des Cradock Four. Et quelques jours plus tard, il a signé la loi sur l'unité nationale et la réconciliation. Comment imaginer, à l'époque, que 40 ans après l'assassinat de mon père, nous aurions encore à nous battre ».

Parce que 40 ans plus tard, presque jour pour jour. Ces familles sont encore là, à la barre d'un tribunal. Aujourd'hui, Lukhanyo Calata est à son tour devenu père, et continue de se battre pour que justice soit rendue. « L'ancien président De Klerk est mort sans avoir eu à répondre de ses actes. Ça a envoyé le signal que, dans notre société, les gens peuvent faire les choses les plus horribles, en sachant qu'ils ne seront jamais tenus pour responsables. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons avoir une société où la justice est la pierre angulaire ».

Le rôle de l'ANC, le parti de la libération, et les possibles interférences seront aussi abordés. Sous la pression de ces familles en quête de réponse, le gouvernement sud-africain vient d'ailleurs de mettre en place une nouvelle commission d'enquête pour pallier le manque de justice sur les crimes d'Apartheid.