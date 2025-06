Algérie: Présentation à Alger, du dernier film en date de Merzak Allouache, 'Première ligne'

Alger — Le dernier film en date de Merzak Allouache, "Première ligne", une comédie satirique tendre et mordante de la société, a été présenté, samedi à la Cinémathèque d'Alger, devant un public nombreux.

Réalisé par Merzak Allouache sur un texte de sa plume, "Première ligne" (2024), financé par le Centre Algérien de Développement du Cinéma (CADC), est un microcosme social qui raconte en 86 minutes l'histoire de deux familles rivales, d'un même quartier populaire, au voisinage hypocritement bon, qui se disputent le meilleur emplacement au bord de la plage mythique d'El Djamila (Ex. La Madrague).

Pratiquant le favoritisme, les deux plagistes, rendus avec brio, par Brahim Derris et Nabil Asli, donnent, au plus offrant dans la discrétion la plus absolue, les meilleurs avantages qui permettront à sa famille, de bien profiter de la journée, du soleil et de la mer sans être pour autant, dérangée ou importunée.

Ainsi, "Zohra Bouderbala", incarnée par Fatiha Ouared et ses cinq enfants, rendus par Mehdi Sadi, Hawa Baya, Islem Baziz, Lylia Abdelouahab et Soheib Guemroud partent, dès l'aube à la plage pour être les premiers à s'offrir une place de choix, face à la mer et à l'ombre des parasols.

Plus tard dans la matinée, arrivent, "Safia Kadouri" (Bouchra Roy), sa mère (Aida Kechoud sur chaise roulante), son mari affairiste de bas étages (Hichem Mesbah) et ses enfants (Hanna Mansour et Anis Azoug) et se font installer par les deux plagistes corrompus devant les Bouderbala.

Cette situation va nourrir une grande rivalité entre les deux familles, qui, après moult rebondissements, en arriveront aux mains et finiront au commissariat de police avec les deux plagistes.

L'arrivée de "Lounès" (Idhir Benaïbouche) en relation illicite avec "Zohra", et du mari de cette dernière, "Mokhtar" (Kader Affak), tenu au courant par l'imam du quartier, va engendrer un autre rebondissement surréaliste.

Appuyée par les participations, du charismatique Hacène Benzerari et de l'imposant Rabie Ouadjaou, respectivement, dans les rôles, du propriétaire d'une grande surface commerciale et de l'Imam du quartier, la fiction de Merzak Allouache s'ouvre sur d'autres thématiques, l'emploi des jeunes, ainsi que le droit de la femme à disposer de sa vie et prône l'ouverture de l'esprit envers les autres.

A l'issue de la projection, Merzak Allouache et ses équipes technique et artistique se sont livrés à un débat avec le public, aux échanges riches et fructueux.

Production algéro-française, le long métrage, "Première ligne", a déjà été présenté au Toronto International Film Festival (TIFF 5-15 septembre 2024) pour sa première mondiale et au 4e Festival International du Film de la Mer Rouge (Djeddah/Arabie Saoudite).

Il a également été projeté lors des 35e Journées du Cinéma de Carthage (Tunisie), au Festival du film arabe de Malmö (Suède), au Festival "Vues d'Afrique" à Montréal (Canada) et tout récemment au 8e Festival national de la littérature et du cinéma de la femme à Saida.

Selon la coproductrice du film, Amina Salem, le 19e long métrage de Merzak Allouache, "Première ligne" connaîtra une première distribution, après Aid El Adha, dans 14 salles de cinéma qui couvrent toutes les régions d'Algérie.