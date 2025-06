Afrique du Nord: Attaf participe au Caire à la réunion ministérielle du Mécanisme tripartite des pays voisins sur la crise en Libye

Alger — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a pris part, samedi au Caire, à la réunion ministérielle du Mécanisme tripartite des pays voisins concernant la crise en Libye, en compagnie du ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Expatriés égyptiens de la République arabe d'Egypte, M. Badr Abdel-Atty, et du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger de la République tunisienne, M. Mohamed Ali Nafti, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, les trois ministres ont eu "des consultations fructueuses et des discussions approfondies sur les développements de la situation en Libye et les moyens de faire avancer le processus politique dans ce pays frère, notamment à travers le soutien aux efforts menés sous l'égide des Nations Unies", précise le communiqué, notant que "les trois pays voisins sont les plus impactés par la crise en Libye, les plus conscients de sa complexité et les plus soucieux de parvenir à un règlement rapide et définitif de cette crise".

Les travaux de la réunion du Mécanisme tripartite ont été sanctionnés par l'adoption d'un communiqué conjoint qui souligne "l'importance de faire prévaloir les intérêts du peuple libyen frère et de préserver ses capacités et ses biens, et de parvenir à un consensus entre toutes les parties libyennes, sous l'égide des Nations Unies et avec l'appui des pays voisins, en vue de mettre fin à la division, d'unifier les institutions politiques et militaires et d'organiser des élections législatives et présidentielle".

Les ministres algérien, égyptien et tunisien des Affaires étrangères ont également réaffirmé que "le processus politique dans ce pays doit rester purement libyen", réitérant "leur rejet de toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires libyennes" et appelant au "retrait de toutes les forces étrangères et des mercenaires du pays", ajoute la même source.

Les ministres sont, par ailleurs, convenus de poursuivre la coordination et la concertation entre les trois pays, ainsi qu'avec l'Organisation des Nations Unies, la prochaine réunion devant se tenir "prochainement" à Alger, conclut le communiqué.