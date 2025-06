Algérie: Une délégation nigériane salue l'expérience algérienne dans les domaines de l'habitat et du développement durable

Alger — Une délégation de l'Institut nigérian des études politiques et stratégiques (NIPSS) a salué, samedi à Alger, l'expérience algérienne dans le domaine de l'habitat et les réalisations accomplies, notamment dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah.

Visitant plusieurs installations économiques, touristiques et environnementales dans la capitale pour s'enquérir de l'expérience algérienne dans les domaines de l'habitat, de l'économie bleue, de l'emploi et de l'environnement, dans le cadre de l'échange d'expertises et du renforcement de la coopération bilatérale, la délégation nigériane, conduite par Umar Musa Emmanuel, a fait part de son admiration pour les réalisations accomplies dans le secteur de l'habitat, saluant "la planification judicieuse et la vision claire en faveur d'un développement durable" dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah.

La visite a permis aux membres de la délégation de prendre connaissance des réalisations accomplies, a dit le chef de la délégation, précisant que les données recueillies dans le cadre de cet échange d'expertises seront incluses dans un rapport détaillé comportant des recommandations à soumettre au président de la République fédérale du Nigeria.

Au siège de la circonscription administrative de Sidi Abdellah, les membres de la délégation nigériane ont écouté un exposé exhaustif sur la nouvelle ville, portant sur la qualité de la vie, les plans de logement, le rendement économique du pôle urbain et les équipements énergétiques et environnementaux disponibles. Ils ont, dans ce cadre, salué le rythme des transformations que connaît le secteur.

La délégation s'est également rendue à la station d'épuration des eaux de Sidi Abdellah, où les représentants de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) ont présenté un exposé sur la stratégie de la société dans la gestion de l'eau et l'utilisation des ressources hydriques dans l'irrigation et l'industrie, soulignant que la SEAAL était disposée à développer de futurs partenariats avec la partie nigériane.

La délégation a aussi assisté à une présentation du groupe SAIDAL sur sa contribution à l'industrie pharmaceutique et ses plans d'exportation et un exposé présenté par une start-up spécialisée dans les systèmes d'assainissement intelligents, avant de visiter le collège écologique pilote Merzouk-Benyoucef.

Les membres de la délégation ont salué les normes de sécurité adoptées et les efforts consentis en matière de protection de l'environnement.

A la station de dessalement de l'eau de mer de Sidi Fredj, la délégation a pris connaissance des installations et des services assurés, avant d'assister à des exposés de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) sur l'intégration professionnelle et de l'Agence de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) sur la carte Chifa et l'expérience algérienne dans ce domaine.

Les membres de la délégation ont affiché leur intérêt pour le système de l'emploi en Algérie, l'allocation chômage et la contribution de l'économie bleue au PIB.

La délégation nigériane a achevé sa visite dans la capitale par un passage au Centre d'enfouissement technique (CET) Hamici, avant de se rendre à Tipasa pour visiter l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM), le Centre de recherche scientifique et technique en analyses physico-chimiques (CRAPC) et une ferme conchylicole et aquacole.

Cette visite d'inscrit dans le cadre d'un programme lancé lundi dernier à travers plusieurs wilayas du pays et devant s'achever, dimanche, par la wilaya Boumerdès.