Algérie: Le CNDH salue l'engagement de l'Etat pour la promotion des droits de l'enfant

Le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) a salué, samedi dans un communiqué, l'engagement de l'Etat à garantir la prise en charge, la protection et la promotion des droits de l'enfant, à travers des législations soutenues par des mécanismes efficaces pour renforcer ces droits.

A la veille de la Journée mondiale de l'Enfance, célébrée le 1er juin, le Conseil a estimé que cette occasion se veut "une halte pour rappeler ce qui a été accompli", tout en identifiant les multiples défis qui nécessitent "une action collective planifiée, coordonnée et disciplinée, avec des objectifs définis et des indicateurs mesurables, en y associant la société civile et la famille, sous l'égide des autorités publiques".

Le CNDH a, à cet égard, valorisé les efforts déployés par l'Etat pour garantir la prise en charge, la protection et la promotion des droits de l'enfant, à travers des "législations progressistes, soutenues concrètement par des mécanismes capables de renforcer ces droits".

Le Conseil a rappelé que l'Algérie fut parmi les premiers Etats à ratifier la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant, à laquelle elle a adhéré en 1992, et qu'elle a adapté sa législation nationale pour s'aligner sur ses engagements internationaux en promulguant la loi n15-12 relative à la protection de l'enfant.

Ces démarches ont fait de l'Algérie "l'un des rares pays au monde à disposer, en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant, d'un système juridique solide et intégré, dans l'attente de la finalisation des textes d'application restants de la loi susmentionnée".

Conformément à ce cadre juridique, "l'enfant en Algérie jouit de tous ses droits, et parmi les plus élémentaires, son droit à l'éducation, qui est une condition sine qua non pour l'application de tous les autres droits", poursuit le communiqué.

Dans le même sillage, le CNDH a souligné la mise à jour des textes relatifs aux enfants à besoins spécifiques, ainsi que l'extension du congé de maternité et la prise en charge des cas d'autisme, affirmant que cela "aura un impact positif considérable sur la vie des enfants et de leurs familles".

Il a également exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés par le gouvernement pour honorer les engagements internationaux de l'Algérie en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant, notamment par "l'achèvement et la présentation des cinquième et sixième rapports périodiques à l'instance internationale des droits de l'homme compétente".