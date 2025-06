Algérie: Travaux publics - Nécessité de livrer intégralement le projet de route reliant l'échangeur du 5 Juillet à Kheraicia dans les délais contractuels

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a visité, samedi, en compagnie du wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, le site du projet de réalisation de la route reliant l'échangeur du 5 Juillet à Kheraicia, au niveau de la deuxième rocade, où il a insisté sur la nécessité de livrer intégralement le projet dans les délais contractuels, indique un communiqué du ministère.

Ce projet de route s'étendant sur 10 km est "l'un des principaux axes devant décongestionner le trafic routier dans certaines communes de la capitale, dont El Achour, Draria et Baba Hassen, dans le cadre d'un plan global visant à développer le réseau routier et à améliorer les conditions de transport et de mobilité", selon le communiqué.

Lors de cette visite, le ministre a inspecté les travaux réalisés au niveau des premier et deuxièmes tronçons du projet, dont la majeure partie a été achevée, et s'est enquis du lancement des travaux du troisième tronçon reliant les communes de Baba Hassen à Kheraicia.

Il a, à cet égard, insisté sur "la nécessité d'accélérer la cadence des travaux par la mobilisation de tous les moyens matériels et humains afin de livrer le projet dans les délais contractuels".

Il est actuellement "impossible de livrer les deux premiers tronçons séparément du troisième en raison du caractère intégré du projet", a affirmé M. Rekhroukh, soulignant que "toute livraison partielle ne ferait que concentrer la congestion routière sur d'autres points, ce qui est contreproductif".

Ce projet intégré participe de "la stratégie du secteur des travaux publics qui vise à optimiser le trafic routier et à garantir des alternatives de mobilité flexibles et sûres, dans le cadre d'une approche priorisant l'efficacité, la qualité et la durabilité", a expliqué le ministre.

Mettant l'accent sur les principes d'efficacité dans la gestion des grands projets publics, M. Rekhroukh a appelé à "'poursuivre la coordination entre les différents intervenants afin d'assurer un avancement harmonieux des travaux permettant la livraison de ce projet dans les meilleures conditions au service des citoyens".