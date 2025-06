Bénin: Terrorisme - Le pays rejette des «accusations graves et sans fondements» du président de transition du Niger

La frontière du Niger avec le Bénin « restera fermée », a déclaré sur la chaîne Télé Sahel le 31 mai 2025 le chef du régime nigérien, qui accuse son voisin d'accueillir des bases où s'entraînent, selon lui, des jihadistes, ce que Cotonou a toujours nié. Le chef de la diplomatie béninoise « rejette avec la plus grande fermeté » des « accusations graves et sans fondements ».

Le chef de la diplomatie béninoise « rejette avec la plus grande fermeté » les accusations contre son pays du chef de la junte nigérienne. Justifiant le maintien de la fermeture de la frontière du Niger avec le Bénin, le général Abdourahamane Tiani a laissé entendre samedi sur la télévision publique nigérienne que Cotonou soutient et forme des terroristes pour déstabiliser le Niger.

Associer le Bénin à de telles pratiques est « inacceptable et injuste » s'insurge Oloushegun Adjadi Bakari : « Ce sont des accusations graves et sans fondements. Le Bénin combat le terrorisme sur son sol et en provenance des pays voisins, avec détermination et au prix de lourds sacrifices. Tenter d'associer notre pays à de telles pratiques est non seulement inacceptable mais aussi profondément injuste à l'égard de nos forces de défense et de sécurité et de notre peuple tout entier. »

« Malgré la fermeture de la frontière, le Bénin a enregistré une croissance au-delà des prévisions »

Il poursuit : « Nous respectons pleinement la souveraineté du Niger et son droit à choisir librement ses partenaires. Mais de la même manière, le Bénin ne se laissera jamais dicter ses choix de coopération et de partenariat qui relèvent exclusivement de sa souveraineté nationale. »

Oloushegun Adjadi Bakari souligne : « En 2024, malgré la fermeture de la frontière avec le Niger, le Bénin a enregistré une croissance de 7,5%, bien au-delà des prévisions et nous allons essayer de continuer de renforcer cette résilience. »

Le ministre béninois des Affaires étrangères conclut : « Nos peuples n'attendent pas de nous les invectives via les réseaux sociaux ou via les médias. Ils attendent de nous que nous apportions des solutions concrètes aux problématiques auxquelles elles doivent faire face. Le Bénin restera fidèle à ses principes de paix, de coopération et de bon voisinage, mais ne transigera jamais sur son honneur ni sur sa souveraineté. »

Samedi soir, le chef de la junte nigérienne a dénoncé « des forces néocolonialistes comme la France, l'Union européenne et les États-Unis » qui veulent « déstabiliser » le Niger. Le président de la transition a accusé le Nigeria et le Bénin d'être des « complices » de la France. En revanche, le général Tiani a esquivé les questions sur les attaques jihadistes. Pour rappel, plus de 100 membres des forces de sécurité ont été tués ces derniers jours. Enfin sur la crise entre la compagnie pétrolière chinoise et Niamey, le général Tiani a estimé que la Chine et ses sociétés jouent « un jeu trouble » au Niger.

Le Niger a fermé sa frontière avec le Bénin après le coup d'Etat du 26 juillet 2023 à Niamey, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Les relations entre les deux pays se sont tendues depuis le putsch.