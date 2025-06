Mali: La santé de l'ex-ministre des Finances au coeur des débats du procès sur l'achat de l'avion présidentiel

Au Mali, nouvelle audience ce lundi à Bamako dans le procès des dossiers « achat de l'avion présidentiel » et « contrat d'équipements militaires ». D'anciens hauts cadres civils et de hauts gradés militaires sont poursuivis. Mais l'une des clés de la tenue effective du procès sera sûrement l'état de santé de l'ex-ministre malienne des Finances et de l'Économie, Bouaré Fily Sissoko, qui figure parmi les personnes poursuivies.

Les débats de ce lundi commenceront par l'état de santé de l'ex-ministre des Finances et de l'Économie, Bouaré Fily Sissoko. Malade et hospitalisée, elle n'est pas en état de comparaître selon sa Défense. Un certificat médical a été versé au dossier.

« Il y a le risque de voir le tribunal la faire venir ce lundi à la barre sur une civière comme la semaine dernière. Mais je préviens, elle n'est pas en état de s'exprimer longuement », précise l'un de ses avocats.

Contre-expertise médicale

Sur l'état de santé de l'ancienne ministre, le tribunal a demandé une contre-expertise médicale dont le résultat pourrait être connu à l'ouverture du procès. L'ancienne ministre n'est pas la seule poursuivie. Des officiers supérieurs et des anciens ministres sont également inculpés notamment de « détournement et d'atteinte aux bien publics ». L'affaire de l'avion présidentiel et des équipements militaires non létales a fait grand bruit en 2014 et porte sur des montants d'environ 130 milliards de francs CFA.

Une justice impartiale ?

La justice saisie avait même classé sans suite le dossier sur un volet et l'État malien de son côté a été condamné à payer des dommages et intérêts à des personnes poursuivies. Entre temps, en 2019-2020 sous l'ancien président IBK, la justice a relancé les enquêtes. Aujourd'hui des prévenus s'inquiètent et s'interrogent : la justice sera telle impartiale ? Pourquoi avoir changé la composition de la Cour peu avant la reprise du procès ?