Tunisie: Deux à quatre mois de prison pour trois activistes environnementaux

En Tunisie, trois manifestants qui ont participé à une protestation à Gabès dans le sud tunisien, ont été arrêtés et condamnés à des peines allant de deux à quatre mois de prison pour trouble à l'ordre public. Leur arrestation, le 23 mai, et leur condamnation pas moins de cinq jours plus tard ont suscité l'indignation de la société civile qui dénonce une justice expéditive et la criminalisation des activistes environnementaux.

En Tunisie, Mohamed Ali Trimi, militant du mouvement Stop Pollution et membre de l'association tunisienne Damj, ainsi que deux jeunes, Moez Rahji 19 ans et Anas Chatouna 17 ans, ont été condamnés à quatre mois de prison pour le premier et deux mois pour les deux autres le vendredi 28 mai. Ils manifestaient à Gabès contre la pollution industrielle lorsque le militant Mohamed Ali Trimi s'est interposé dans une altercation entre des policiers et un citoyen, selon la version de plusieurs associations qui ont publié un communiqué après son arrestation.

Sa condamnation et celles des deux autres manifestants est une première pour les militants environnementaux en Tunisie. plusieurs associations dénoncent une répression qui s'accroit sur la jeunesse active politiquement. La région de Gabès connait depuis des années des pics de pollution liés aux émissions de gaz produites par le complexe du groupe chimique qui transforme le phosphate tunisien en engrais, principalement pour le marché local et l'export.

La pollution de l'air et de la mer, sur laquelle donne le complexe industriel, a été dénoncée à maintes reprises par la population locale et les activistes de Stop Pollution, un collectif de jeunes né après la révolution de 2011.