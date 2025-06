Cote d'Ivoire: 7e édition du Zokpa - Les détails livrés le 7 juin à Fresco

La ville de Fresco connaîtra une ambiance particulière, du vendredi 8 au dimanche 17 août 2025. Ce, en raison des festivités de la 7e édition du Zokpa qui s'y tiendront.

Regroupant 20 classes d'âge, l'événement organisé par le Conseil des générations aura pour thème : « Fresco, le coeur du Tourisme vert en Côte d'Ivoire ». Cette cérémonie organisée tous les 3 ans a pour but de promouvoir et de rassembler toutes les filles et tous les fils de Fresco autour de la culture, réconciliation, cohésion sociale, l'insertion socio-professionnelle, du développement local.

Placé sous le parrainage du ministre Adjé Metch Silas, le lancement se fera le samedi 7 juin 2025, à Fresco, en présence du ministre-gouverneur Philippe Légré, des anciens ministres Alain Lobognon et Henri César Sama, originaires de Fresco, ainsi que des cadres et partenaires.

Cinq ministères sont annoncés pour l'occasion, notamment le ministère de la Culture et de la Francophonie ; le ministère du Tourisme et des Loisirs ; celui de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté ; le ministère des Eaux et Forêts ; et enfin celui des Sports et du Cadre de vie.

Plusieurs activités seront au menu. Les détails seront livrés le 7 juin 2025.