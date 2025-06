Maroc: Le pays présent en force au 5 ème Festival international du cinéma et de l'immigration d'Utrecht

La 5e édition du Festival international du cinéma et de l'immigration d'Utrecht, aux Pays-Bas, a eu lieu en fin de semaine avec une forte participation du Maroc aux différentes activités de cette manifestation culturelle visant à consacrer le 7e art comme outil de dialogue.

La cérémonie d'ouverture de cet événement, organisé par la Fondation "Taouassoul" pour la culture et les médias, avec le soutien notamment du Centre cinématographique marocain, de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger et du consulat général du Maroc à Utrecht, s'est déroulée en présence d'un public nombreux, en particulier des membres des communautés arabes et maghrébines installées aux Pays-Bas, ainsi que de personnalités artistiques et culturelles.

Le festival a mis la lumière sur des expériences cinématographiques abordant les questions de la migration et de l'identité, à travers la projection d'œuvres venant du Maroc, de Palestine (invitée d'honneur), de Tunisie, d'Egypte, de Jordanie, de Syrie, de France, de Belgique et des Pays-Bas, avec pour objectif de jeter des ponts entre les cultures et d'approfondir la réflexion sur les questions de la migration et de l'intégration.

Par ailleurs, une sélection de longs et courts métrages a été choisie pour concourir à plusieurs prix, notamment le Grand prix de la migration marocaine du long métrage, ainsi que les prix du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, du meilleur acteur et de la meilleure actrice.

Dans une allocution lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur du festival, Benyounes Bahkani, a mis l'accent sur l'importance de faire du cinéma un vecteur de rapprochement culturel, étant donné sa capacité à faire découvrir les expériences humaines sous le prisme de la diversité, de l'ouverture et de la tolérance.

Il a également affirmé que le festival vise à renforcer le rayonnement culturel marocain et arabe dans les pays d'accueil et à aborder les questions de l'immigration sous un angle artistique et humain.

Selon les organisateurs, cet événement se veut une vitrine annuelle pour les expériences cinématographiques engagées et une occasion de réflexion collective sur les questions de migration et de multiculturalisme.