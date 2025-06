Maroc: Présentation à Rabat du spectacle 'Lalla Kenza'

La salle Bahnini de Rabat a accueilli, samedi soir, la présentation du spectacle artistique "Lalla Kenza" de l'artiste-peintre Salma Meryem Chraibi, une oeuvre qui met en lumière l'histoire de Lalla Kenza al-Awrabiya, épouse de Moulay Idriss Ier.

Le public a été au rendez-vous avec un spectacle mêlant danses orientales, amazighes et arabes, en plus de chorégraphies puisées dans le folklore marocain, dans un voyage à travers le temps, du Hejaz au Maroc, en passant par l'Irak, l'Ethiopie, l'Egypte et la Tunisie, pour atterrir à Volubilis, où les tribus amazighes accueillirent Moulay Idriss Ier.

Une heure durant, des scènes visuelles et artistiques spectaculaires, signées par la Compagnie Salma Meryem Chraibi, ont captivé le public. Fusionnant plusieurs disciplines artistiques dans une relecture contemporaine du patrimoine marocain, le spectacle retrace l'histoire de Moulay Idriss Ier : des conflits et exils à travers les déserts, aux rencontres fondatrices qui ont mené à l'édification de Fès.

Dans une déclaration à la MAP, l'artiste-peintre et metteuse en scène du spectacle, Salma Meryem Chraibi, a souligné que cette représentation, qui combine la danse et les arts du cirque, retrace l'histoire d'une femme importante dans l'histoire du Maroc, Lalla Kenza, épouse de Moulay Idriss Ier, afin de la présenter et mettre en avant son rôle crucial dans la consolidation de l'Etat idrisside.

"Lalla Kenza est une femme inspirante et importante dans l'histoire du Maroc, et cette œuvre d'art vise à la présenter comme un modèle de leadership féminin d'il y a douze siècles, en particulier pour les enfants, les jeunes et les touristes", a-t-elle indiqué.

Pour sa part, Lina Bensouda, qui a incarné le rôle de "Lalla Kenza", s'est dite ravie d'interpréter ce rôle, qui lui a offert l'opportunité de jouer de nombreuses facettes pour rapprocher le public de cette figure emblématique.

Pour sa part, l'acteur Abderrahmen Aini, qui a interprété le rôle de Moulay Idriss Ier, a exprimé sa satisfaction de participer à un spectacle créatif qui combine danse, arts du cirque et théâtre.

Ce spectacle, soutenu par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, marque le début d'autres tournées dans diverses villes, à travers lesquelles la Compagnie Salma Meryem Chraibi vise à raviver des pages de l'histoire du Maroc.