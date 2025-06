Maroc: Assurances - Hausse des primes émises de 5,5% au T1-2025

Les primes émises par les entreprises d'assurances et de réassurance ont atteint 18,2 milliards de dirhams (MMDH) au premier trimestre de l'année 2025, en hausse de 5,5% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Ces primes se répartissent sur les branches "Vie" (+8,7% à 6 MMDH) et "Non Vie" (+3,9% à 12,2 MMDH), précise l'ACAPS dans un document sur les statistiques trimestrielles de l'activité technique et financière des entreprises d'assurances et de réassurance. Dans la branche "Vie", les segments "Epargne-supports unités de compte" et "Epargne-supports dirhams" ont marqué des hausses respectives de 68,2% à 397,9 millions de dirhams (MDH) et de 6,9% à 4,59 MMDH. Le segment "Décès" a progressé, quant à lui, de 2,3% à 993,4 MDH.

Pour ce qui est de la branche "Non Vie", les plus fortes augmentations ont été enregistrées par les segments "Risques techniques" (+46,1%), "Crédit-caution" (+21,2%), "Acceptations" (+19,8%) et "Evènements catastrophiques" (+12,6%).