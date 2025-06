Ethiopie: Ethiopian Airlines a lancé une nouvelle ligne de vols passagers vers Sharjah, aux Émirats arabes unis.

Addis-Abeba — Ethiopian Airlines, l'une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide au monde et la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, lancera ce soir une nouvelle ligne de vols passagers vers Sharjah, aux Émirats arabes unis.

Cette nouvelle ligne sera opérée quatre fois par semaine, reliant les passagers à l'une des villes dynamiques des Émirats arabes unis, réputée pour sa richesse culturelle et ses opportunités économiques.

Ce nouveau service sera opéré par le Boeing 737 MAX à la pointe de la technologie, garantissant une expérience de voyage confortable et efficace.

Ce vol élargira le réseau de vols passagers de la compagnie aux Émirats arabes unis avec l'ajout de Sharjah, un pôle économique clé des Émirats arabes unis.

Ce nouveau service complète les opérations de fret existantes de la compagnie et renforce sa connectivité avec le Moyen-Orient, offrant ainsi davantage d'opportunités d'explorer le riche patrimoine culturel et le dynamisme du paysage économique des Émirats arabes unis, plus facilement.

Ethiopian Airlines exploite plus de 100 vols passagers et cargo hebdomadaires vers plus de 17 destinations au Moyen-Orient.

La présence de la compagnie aérienne dans la région remonte à 1979, année du lancement de vols vers Dubaï, marquant ainsi près de cinq décennies de service vers les Émirats arabes unis.

La nouvelle ligne vers Sharjah renforce la connectivité d'Ethiopian Airlines avec les Émirats arabes unis et renforce son réseau au Moyen-Orient.

Cette expansion favorise les échanges commerciaux, touristiques et culturels entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, tout en réaffirmant l'engagement de la compagnie aérienne en faveur de la sécurité, de la fiabilité et d'un service client exceptionnel.