Soudan: Agar salue le rôle des médias et oriente le parrainage et l'adoption de la réconciliation communautaire

Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, le commandant Malik Agar a souligné la nécessité d'adopter des réconciliations communautaires pour renforcer l'unité nationale et la cohésion populaire, construire des communautés, rejeter les conflits raciaux et tribaux, diffuser une culture de paix et unir les rangs nationaux pour élaborer des plans et des programmes pour reconstruire ce qui a été détruit par la guerre.

Lors d'une réunion avec la 'Plateforme Etab' pour le soutien national dimanche à son bureau à Port Soudan, en présence du ministre de la Culture et de l'Information, M.Khaled Al-Aiser, Son Excellence a salué le rôle des médias et des plateformes culturelles dans le soutien au peuple soudanais dans son épreuve et la fourniture d'informations précises à l'opinion publique pour aider les organes exécutifs à s'acquitter de leurs fonctions.

De son côté, le ministre de la Culture et de l'Information, Khaled Al-Eaysir a salué les efforts du vice-président du Conseil de souveraineté dans le soutien aux questions médiatiques, ce qui a contribué au succès des plans du ministère visant à servir la ligne médiatique entreprise par les institutions médiatiques de l'État.

Pour sa part, Dr. Mishaer Al-Badawi, cheffe de la « Plateforme Atab pour le soutien national » a expliqu'que la plateforme a honoré le vice-président du Conseil de souveraineté de transition pour son rôle important dans le soutien au mouvement médiatique et la création d'un environnement approprié pour que les journalistes soutiennent et assistent les forces armées et surmontent tous les obstacles et défis qui entravent l'avancement du travail.

Il convient de noter que la Plateforme Atab pour le soutien national a honoré le vice-président du Conseil de souveraineté de transition lors de la réunion pour son rôle dans le soutien du travail journalistique et médiatique pendant la guerre.