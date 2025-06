Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit l'ambassadeur de l'Égypte

Son Excellence le Ministre des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Omar SiddiG a reçu dans son bureau ce dimanche Son Excellence l'Ambassadeur Hani Salah, Ambassadeur de la République d'Égypte soeur, qui l'a félicité pour sa prise de fonction, lui transmettant les salutations de son homologue, Son Excellence le Ministre des Affaires étrangères d'Égypte, Badr Abdel Aati.

La réunion a permis d'examiner l'état d'avancement des relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer dans tous les domaines. L'ambassadeur égyptien a exprimé l'aspiration de son pays à recevoir prochainement le ministre au Caire dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations bilatérales, outre le désir de tenir le mécanisme (2+2) qui réunit les ministres des Affaires étrangères et de l'Irrigation des deux pays.

Le ministre a expliqué les derniers développements dans le pays, notamment les victoires remportées par nos forces armées et leurs forces de soutien sur tous les fronts. Il a expliqué que la menace de la milice rebelle et de ses soutiens étrangers de déclarer un gouvernement parallèle n'aura aucun impact sur les progrès du pays ou sur les efforts du gouvernement pour parvenir à l'unité, à la sécurité et à la stabilité politique, ainsi qu'au développement durable.

Le ministre a exprimé la gratitude et l'appréciation du Soudan au gouvernement et au peuple égyptiens pour leur soutien honorable au pays durant cette phase, saluant le soutien de l'Égypte à la position du Soudan visant à annuler les objectifs de la récente Conférence de Londres, qui cherchait à faire avancer un programme incompatible avec les intérêts du Soudan et de son peuple.