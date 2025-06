Afrique: Ligue des Champions - Fiston Mayele, buteur d'élite et roi d'Afrique

Fiston Mayele n'a pas seulement offert un titre inédit aux Pyramids FC. L'attaquant congolais a aussi terminé meilleur buteur de cette Ligue des Champions CAF TotalEnergies 2024-2025. Son sixième but, inscrit lors de la finale retour face aux Mamelodi Sundowns (2-1), a scellé une campagne majuscule, à la hauteur du statut qu'il s'est construit au fil des tours.

À la 23e minute, dans un stade du 30 Juin en fusion, le n°9 de 30 ans a surgit comme un poison. Une course tranchante, une frappe sèche du pied droit à ras de terre, et Ronwen Williams, le gardien sud-africain, n'a pu que constater les dégâts. Ce but a mis les Pyramids sur orbite avant qu'Ahmed Samy ne double la mise. Et même si Iqraam Rayners a réduit l'écart, les Égyptiens ont tenu bon pour décrocher un sacre continental (3-2 sur l'ensemble des deux matches).

Dans cette campagne, Mayele a été constant, chirurgical, précieux. Ses six buts -- tous inscrits en phase de groupes et en matches à élimination directe -- l'ont placé devant son coéquipier Ibrahim Adel et Imam Ashour (Al Ahly), tous deux à cinq réalisations et deux passes décisives. La CAF n'ayant pas pris en compte les trois buts de Mayele lors des tours préliminaires dans le classement final, son efficacité dans les matches majeurs a fait la différence.

Avec sa pointe de vitesse, sa puissance et son sens du placement, l'ancien du Young Africans SC a été une menace permanente. Il a incarné le visage conquérant d'un club en pleine ascension. Son but en finale a non seulement ouvert la voie au triomphe des Pyramids, mais l'a aussi installé seul au sommet du classement des buteurs.

À travers cette performance, Fiston Mayele devient le deuxième joueur de la RD Congo en dix ans à terminer meilleur réalisateur de la C1 africaine, un accomplissement qui renforce un peu plus son aura sur le continent.

Pour les Pyramids, ce titre est une première. Pour Mayele, c'est une confirmation.

Top 5 des buteurs - Ligue des champions CAF TotalEnergies 2024-2025