Tunisie: L'UICN accélère son implantation au pays pour renforcer la gouvernance de l'eau et la biodiversité

Le Centre de coopération pour la Méditerranée de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) prévoit d'accélérer l'ouverture d'un bureau de projet en Tunisie. Cette initiative vise à renforcer sa présence en Afrique du Nord et à développer un programme dédié à la gestion de l'eau, en vue de consolider la collaboration avec les partenaires nationaux et régionaux dans les domaines de la gouvernance de l'eau, de la conservation de la biodiversité et de la gestion durable des ressources naturelles.

Ce projet, parmi d'autres, figure dans le rapport annuel 2024 de l'UICN-Med, publié officiellement à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité, placée cette année sous le thème « Harmonie avec la nature et développement durable ».

L'équipe méditerranéenne de l'UICN ambitionne également de renforcer ses efforts en matière de gouvernance environnementale, de conservation et de durabilité à travers toute la région méditerranéenne.

Parmi les initiatives phares mentionnées dans le rapport, le projet « Dialogue for Nature » vise à appuyer la gouvernance environnementale et à renforcer les capacités des administrations locales et régionales, en soutien aux objectifs du Cadre mondial pour la biodiversité (CMB). De leur côté, l'initiative « Mubadarat » et le nouveau projet « Tamkeen », lancé en partenariat avec l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement (AECID), visent à renforcer les organisations de la société civile, à promouvoir les Solutions fondées sur la nature (SfN), à encourager la résilience climatique et à favoriser l'inclusion sociale.