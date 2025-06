Tunisie: Coca-Cola du pays accusée de polluer l'oued de Koutine depuis 40 ans

Le Département de la Justice environnementale, relevant du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), appelle la Société Tunisienne des Boissons Gazeuses (STBG), productrice et distributrice de la gamme COCA-COLA, à cesser immédiatement de déverser des eaux polluées dans l'oued de Koutine. Il demande également le pompage et le traitement de toutes les eaux stagnantes.

Dans un communiqué, le FTDES indique que cet oued, situé dans la délégation de Sidi Makhlouf (gouvernorat de Médenine) et traversant trois régions abritant environ 10 000 habitants, est devenu une source majeure de pollution. Cette situation a entraîné de graves conséquences sanitaires pour la population et le bétail, provoquant allergies, affections des voies respiratoires, cancers, hépatite A, entre autres.

Selon le Forum, cette pollution est due au rejet quotidien d'environ 700 000 litres d'eaux contaminées par des produits chimiques et d'eaux usées non traitées, déversées par la STBG dans l'oued depuis plus de quarante ans.

Le FTDES exhorte également l'Agence nationale pour la protection de l'environnement (ANPE) ainsi que les autorités régionales compétentes à intervenir en urgence pour mettre un terme à cette catastrophe environnementale et sanitaire.