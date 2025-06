Afrique: Ligue des Champions - L'Égypte à un souffle d'un record continental

Dimanche soir au stade de la Défense Aérienne, ce n'est pas seulement l'avenir de Pyramids FC qui se joue, mais une page entière de l'histoire du football africain. En cas de succès face aux Mamelodi Sundowns en finale retour de la Ligue des champions de la CAF TotalEnergies (1-1 à l'aller), le club du Caire permettrait à l'Égypte de devenir la première nation du continent à voir quatre de ses clubs sacrés rois d'Afrique.

Un dernier virage vers l'histoire

Ils sont déjà trois à trôner sur le toit du football africain : Al Ahly (11 titres), Zamalek (5) et Ismaily, couronné en 1969. Pyramids FC pourrait être le quatrième mousquetaire. Une performance inédite. À l'échelle du continent, aucune autre fédération n'a jamais vu autant de clubs différents soulever le trophée. Ni le Maroc (Wydad, Raja, FAR Rabat), ni la RD Congo (Mazembe, Vita Club), ni même la Tunisie.

Et pourtant, Pyramids n'a encore rien gagné. Créé il y a une décennie, nourri à grands coups d'investissements, le club ambitionne depuis plusieurs saisons de se hisser parmi les géants. Ce dimanche, une victoire, ou même un 0-0, suffirait pour enfin cocher la case « trophée majeur ».

El Karti, buteur de l'espoir

Le match aller, tendu à Pretoria, avait vu les Sud-Africains ouvrir le score par Lucas Ribeiro, avant que Walid El Karti ne vienne égaliser de la tête dans les arrêts de jeu, laissant les Égyptiens en vie. Depuis, l'euphorie a fait place à une concentration extrême : l'équipe de Krunoslav Jurcic sait que l'occasion est unique.

Un symbole pour une nation

Au-delà du titre, c'est tout un symbole que Pyramids pourrait offrir à l'Égypte : asseoir un peu plus sa domination sur le football de clubs africain, notamment dans l'ère moderne de la compétition, depuis sa refonte en 1997. Jusqu'ici, seuls deux pays - l'Égypte avec Al Ahly et Zamalek, et le Maroc avec le Wydad et le Raja - avaient réussi à aligner deux vainqueurs différents dans cette nouvelle formule. Pyramids ferait passer l'Égypte à trois.

Sundowns, l'obstacle final

Face à eux, les Sundowns ne se présentent pas en victimes. Vainqueurs de l'édition 2016, habitués des derniers carrés, ils ont l'expérience et la maîtrise pour s'imposer au Caire. Mais ce sont bien les Pyramids qui semblent portés par un souffle nouveau. Celui de l'histoire. Celui d'un club qui, après avoir éliminé Mazembe et l'Espérance, rêve désormais plus grand.