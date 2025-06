Algérie: La Télévision algérienne lance un concours pour la sélection de scénarios télévisés

Alger — L'Etablissement public de télévision (EPTV) a lancé un concours pour la sélection de scénarios de séries comiques et dramatique, sitcoms ainsi que des short-program et ce dans le cadre de la mise en oeuvre de sa grille de programmes ordinaire et celle du mois de Ramadan 2026, a indiqué un communiqué de l'entreprise.

Ouvert aux scénaristes, ce concours concerne les scénarios de séries en arabe et en tamazight (15 épisodes de 15 mn par épisode), de sitcoms en arabe et en tamazight (15 épisodes de 15 mn par épisode) en plus des short-program.

Les scénarios proposés doivent être "inédits" et jamais soumis à aucune partie, qu'il ait été accepté ou rejeté, et ce dans le strict respect des modalités et conditions de participation à ce concours.

Une sélection préliminaire des candidatures sera effectuée, avant de les soumettre à la commission de lecture, selon les organisateurs qui rappellent aux postulants la nécessité de respecter les exigences de l'EPTV et les conditions du concours.

Les scénaristes souhaitant présenter leurs candidatures doivent également respecter la spécificité de la société algérienne et éviter les écrits contenants toute forme de violence.

Les postulants sont invités à soumettre leurs scénarios via la plateforme numérique https://services.entv.dz , avant le 15 juillet prochain.