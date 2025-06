Algérie: Equitation - Bouakkaz Takieddine vainqueur du 'GP deux étoiles' à Oran

Oran — Le cavalier Bouakkaz Takieddine, du club Ferme équestre Zahraya d'Alger, a remporté le grand prix deux étoiles de la 2ᵉ semaine du concours national de saut d'obstacles, disputé trois jours durant au centre équestre "Monté-Cristo"d'Es-Senia (Oran).

Bouakkaz Takieddine, montant "Connelyse", s'est illustré de fort belle manière en décrochant la première place avec un sans faute sur des obstacles de 1,35 mètre avec un chrono de 35sec 54/100, devant Brahim Ait Lounis du club équestre Récif Azur de Zeralda, qui a remporté la deuxième et troisième places sur deux chevaux différents "Hispano Semilly" et "Bonnie montagne", après avoir bouclé le parcours sans faute en 35 sec 59/100 et 38 sec 77/100e.

Cette épreuve reine, disputée en deux manches, a regroupé une trentaine de cavaliers seniors de 2e degré et des chevaux de 6 ans et plus, offrant un beau spectacle aux mordus du hippisme.

Pour le grand prix une étoile sur des obstacles de 1,25 m, la victoire est revenue au cavalier Brahim Ait Lounis du club hippique Récif Azur de Zeralda sur "Dinard Aubance", devant Belmhel Adda du commandement de la Garde républicaine enfourchant "Cizano" et Bouakkaz Takieddine de la ferme équestre Zaharya d'Alger montant "Joyeux D'hem", qui a complété le podium.

En marge de ces grands prix, a eu lieu un concours national des jeunes talents des écoles, avec la participation de 45 jeunes cavaliers et cavalières représentant plusieurs clubs formateurs du pays, dans le cadre de présélection pour les jeux scolaires africains, programmés du 26 juillet au 5 août en Algérie et les festivités marquant la journée mondiale de l'enfance.

Ces concours nationaux constituent une belle opportunité pour les cavaliers de différentes catégories d'accumuler des points comptant pour la Ranking List, qui servira de repère pour le directeur technique national pour suivre les performances des cavaliers.

Le public était nombreux à suivre les épreuves, surtout les Grands prix, qui ont tenu toutes leurs promesses en offrant un beau spectacle.

A cette occasion, le directeur de la compétition, Zineddine Ait Youcef a déclaré : "Aujourd'hui, il y a des résultats intéressants, avec l'émergence d'une génération de cavaliers ambitieux, qui souhaitent évoluer. Actuellement, l'engagement est là, l'envie aussi, et les moyens sont mis à contribution pour que l'Algérie continue d'avoir sa place dans la sphère du sport de haut niveau".

"Nous avons une très belle relève de cavaliers, de chevaux et de propriétaires investis. Nous avons de vrais talents qui ont un grand avenir devant eux", a-t-il affirmé, ajoutant que "ce concours national, qui s'est déroulé dans de bonnes conditions, a constitué également une belle opportunité pour les cavaliers présents pour bien se préparer aux échéances internationales à venir".

Le cavalier Abdelhadi Bekouche de la ferme équestre El Adiyat de Ghardaïa, qui a fait le déplacement avec son club depuis Ghardaïa jusqu'à Oran pour concourir au CSO, a indiqué: "Je suis cavalier depuis une quinzaine d'années et c'est la première fois que je viens à Oran". "Cette infrastructure équestre est vraiment au top. Tout est parfait, autant l'hébergement des chevaux que la qualité des pistes", a-t-il ajouté.

"On est très sensibles à la qualité des sols, cela donne de meilleurs appuis aux chevaux et leur permet aussi d'avoir de meilleures réceptions", a-t-il souligné.

Ce concours national, organisé durant deux week-ends par le club équestre "Monté-Cristo" d'Oran, sous l'égide de la Fédération équestre algérienne, a été marqué par la tenue de 28 épreuves et a connu la participation des meilleurs cavaliers des clubs équestre nationaux.

Les lauréats de ces grands prix ont été récompensés par des trophées et des médailles, lors de la cérémonie de clôture, qui s'est tenue en présence de membres de la Fédération équestre algérienne et d'anciens cavaliers.