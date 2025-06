Algérie: Signature d'une convention pour le lancement d'un programme de réalisation de 1.000 projets technologiques

Alger — Une convention de partenariat tripartite a été signée, dimanche à Alger, entre le Fonds algérien des start-up (Algerian Startup Fund -ASF), le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST), et l'entreprise "Deep Minds", en vue de lancer un programme national d'incubation et d'accélération des projets technologiques émergents, dans l'objectif de réaliser 1.000 projets technologiques à travers les wilayas du pays.

Le programme tend à mobiliser plus de 600 millions usd de financements conjoints entre les secteurs public et privé, afin de lancer plus de mille projets technologiques innovants dans l'ensemble des wilayas d'ici 2029, en vue de consacrer la place de l'Algérie en tant que hub régional de la "Deep tech" et des industries du futur, selon les explications fournies.

La convention a été signée par le directeur général de l'ASF, M. Anis Rahabi, le directeur général du CERIST, M. Zoheir Mokhtari et le président du conseil d'administration de l'entreprise "Deep Minds", M. Abdenour Haddou.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de signature, qui s'est déroulée au siège du CERIST, M. Mokhtari a souligné que le Centre, à travers ses structures, à savoir l'incubateur, l'accélérateur de projets, les espaces de coworking, le laboratoire, son infrastructure cloud avancée, et son expertise, serait un "partenaire actif" dans la mise en oeuvre de ce programme.

Ce projet se veut "un pas audacieux alliant aspect scientifique, assuré par le Centre de recherche, le financement fourni par l'ASF et l'expertise entrepreneuriale de la société Deep Minds", estime le responsable affirmant que l'objectif &tait de contribuer au succès de l'effort national visant la création de 20.000 start-up d'ici 2029.

Pour sa part, M. Rahabi a affirmé que ce nouveau cadre de coopération était en phase avec l'engagement du Fond à poursuivre son soutien aux start-up et à leur permettre d'accéder au marché, se disant satisfait quant à la poursuite de la contribution à la couverture du capital risque pour le plus grand nombre de projets prometteurs.

Présentant un exposé sur son entreprise spécialisée dans le soutien et l'accompagnement des projets émergents à travers toutes ses étapes, M. Haddou a, quant à lui, insisté sur l'importance de la centralisation de la souveraineté des données dans le cadre des nouveaux partenariats, précisant que toutes les données et les informations utilisées au titre du programme seront hébergées en Algérie.

Il a, par ailleurs, affirmé l'Algérie avait toutes les capacités nécessaires au lancement de projets technologiques à forte compétitivité mondiale, ajoutant que le programme se focaliserait sur les projets en phase avec les priorités nationales, notamment en matière de deep tech et d'innovations futurs, tout en restant ouverts à d'autres domaines.