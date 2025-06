Sénégal: Guédiawaye - Clôture d'un programme de formation dédié à 300 jeunes

Guédiawaye — L'Ong SENEGEL a bouclé samedi à Guédiawaye dans la banlieue de Dakar son programme de formation en entrepreneuriat et en leadership destiné à quelque 300 jeunes à travers le pays.

"Nous avons déroulé ici un programme de formation en entrepreneuriat, en leadership et en impact social. Ce programme, qui a démarré début mai, a pris fin aujourd'hui. Il visait à former 300 jeunes au Sénégal et à les accompagner dans la création d'entreprises et à l'insertion professionnelle", a indiqué Pape Samb.

L'administrateur de l'ONG "Senegel next generation of leaders" (SENEGEL), en français "Nouvelle génération de Sénégalais leaders" intervenait à la cérémonie de remise d'attestations aux bénéficiaires de la formation de trois jours en leadership transformationnel, en entreprenariat social et en développement de projets à impact social.

Il a rappelé avoir démarré ce programme de formation par le département de Mbour, avant de de la dérouler à Keur Massar, Saint-Louis, Thiès et Kaolack.

"L'objectif est de développer un réseau de facilitateurs et facilitatrices en insertion et en création d'entreprises dans tous les départements du Sénégal, les renforcer pour qu'ils puissent accompagner les jeunes chercheurs d'emploi, ou ceux qui veulent créer une entreprise", a-t-il expliqué.

"Nous voulons maximiser notre synergie d'action, nos efforts et nos outils pour donner beaucoup plus de chance aux jeunes qui se sentent un peu parfois délaissés. Nous sommes là pour donner encore de l'espoir aux jeunes, pour affronter le marché de l'emploi", a ajouté M. Samb.