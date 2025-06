La clinique Alia et Zeida à Libreville a prêté son cadre ce dimanche 1er juin 2025 pour la commémoration des 30 ans d'existence de l'ONG "Agir pour le Gabon". Un anniversaire qui coïncidait également avec la journée mondiale sans tabac et les 5 ans du centre Alia et Zeida.

Plusieurs personnes ont pris part aux festivités notamment, des vénérables sénateurs de la transition Berthe Bokoko et Ghislain Malanda venus apporter leur soutien au Dr Alphonse Louma Eyougha, les médecins et spécialistes des questions d'addictions ainsi que des patients qui ont apporté leurs témoignages poignant en tant qu'anciens consommateurs de drogue ou du tabac.

Les échanges se sont également articulés autour du thème retenu par le Dr Louma et son équipe : " ́les addictions dans notre pays le Gabon", suivi d'un jeu de questions-réponses ayant permis aux différents participants d'être davantage sensibilisés sur la question et surtout de s'informer sur cette problématique.

Le Dr Louma, dans son propos linéaire, a lancé un appel à l'endroit des nouvelles autorités de la 5ème République, de bien vouloir reconnaître d'utilité publique, le centre Alia et Zeida qui est la toute première Clinique de prévention et de traitement d'addiction au Gabon et l'un des rares dans la sous-région.

"En 5ans d'existence, notre centre, n'a toujours pas été reconnu d'utilité publique malgré notre grande visibilité et le travail abattu", a indiqué le Dr Alphonse Louma Eyougha qui ne comprend toujours pas pourquoi, malgré le changement de régime, la situation administrative du centre n'évolue toujours pas.

Et d'ajouter : " Avant la chute du Président Ali Bongo, son dernier ministre de la Santé nous avait demandé l'adhésion au PDG comme condition pour que notre centre soit reconnu d'utilité publique. ", a déploré le Docteur.

Depuis bientôt 2ans le dossier du seul centre de désintoxication du Gabon est sur le bureau du ministre de la Santé et est toujours sans suite, malgré les multiples adresses au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Celà fait 30 ans que L'ONG Agir pour le Gabon, l'une des plus anciennes du pays, combat les produits psychotropes et les stupéfiants. Composée essentiellement des acteurs de la société civile, l'ONG n'a de cesse de bouger dans tout le pays durant toutes ces années pour des campagnes de sensibilisation, d'information et de prévention auprès des populations, notamment des jeunes sur les risques de la consommation des drogues licites et illicites.

Dr Alphonse Louma Eyougha le fondateur Président de l'ONG Agir pour le Gabon est par ailleurs, celui qui a mis en service la première clinique de prévention et de traitement des addictions au Gabon, le 1er juin 2020.

Comme solution efficace pour sauver les enfants de la drogue, Dr Louma et son équipe proposent entre autres, la prévention et surtout le dépistage en milieu scolaire avec des tests urinaires ou salivaires.

Dans le monde, le 31 mai est dédié à la Journée sans tabac . Cette Journée est une occasion idéale pour amorcer un sevrage ou pour les gouvernements de mettre en place des mesures fortes pour lutter contre le tabagisme.