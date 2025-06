<strong>Addis-Abeba, le — L'Éthiopie a mis en place une force de défense dotée de technologies modernes, source de fierté pour le pays et son peuple, a déclaré la ministre de la Défense, Aisha Mohammed.

La ministre a informé les médias des activités et des succès de la force de défense, ainsi que des missions futures.

Elle a souligné que la profession militaire est un noble devoir choisi par des héros qui sacrifient leur vie pour la souveraineté et l'unité du pays.

En outre, la ministre de la Défense a noté que la Force de défense nationale éthiopienne avait ainsi mis en place une force fiable qui protège le pays en s'équipant d'armes modernes.

La ministre Aisha a également souligné la mise en place de forces armées, de forces aériennes, de forces mécanisées, de forces navales, de forces spéciales et de cyberforces capables de déjouer et de prévenir les attaques contre l'Éthiopie, quelle que soit leur direction.

Selon la ministre, les forces de défense ont pris des mesures décisives contre ceux qui ont tenté de détruire l'ordre constitutionnel par la force et ont consolidé la paix et la sécurité dans le pays.

Elle a également indiqué que les mesures de maintien de l'ordre prises contre les groupes extrémistes et terroristes ont permis de neutraliser les menaces, tandis que les opérations se sont poursuivies, les forçant à se rendre pacifiquement.

L'armée, en collaboration avec d'autres forces de l'ordre, a joué un rôle essentiel dans la stabilisation des zones touchées par les troubles, garantissant la sécurité des personnes et des biens.

La ministre a mis en garde les individus et les groupes qui diffament l'armée et qui sacrifient leur vie pour la paix et la souveraineté du pays sur les réseaux sociaux, de cesser leurs actes.

Elle a également révélé que les adversaires historiques de l'Éthiopie collaborent avec des traîtres pour entraver le développement du pays.

Aisha a en outre souligné que l'Éthiopie est une nation de paix et de sécurité durables ; et que les efforts visant à renforcer et à moderniser les forces de défense seront consolidés.