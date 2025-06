Ile Maurice: Le ministre Nagalingum s'engage à rénover le stade Harry Latour à Mahébourg

C'est un match plaisant qui a opposé Mahébourg Vétéran à Reste du Nord (1-3), dimanche dernier au stade Harry Latour, sous les yeux du ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, qui avait fait spécialement le déplacement et s'est engagé à faire rénover le stade, laissé à l'abandon de longue date.

En attendant le début de la Masters League de la MFA, les vétérans s'occupent et se maintiennent en forme en multipliant les matchs entre eux et en participant aux rares tournois organisés, comme celui de Quatre-Soeurs, qui a beaucoup de succès en ce moment (voir plus bas).

C'est dans cet ordre d'idées que l'équipe Mahébourg Vétéran a invité Reste du Nord pour un match amical le jour de la fête des Mères. Roddy Edwards a marqué deux buts en première mi-temps (dont un sur penalty après 10 minutes de jeu) et Jean-Noël Laval a corsé l'addition en fin de match, après que les Sudistes sont revenus à 2-1.

«Football ti dans ICU»

«C'est avec une grande joie que je suis venu à Mahébourg, répondant aux sollicitations des équipes vétérans du nord et du sud qui s'affrontaient. C'est très important en termes de partage, d'amitié et pour bien évoluer sportivement », a indiqué Deven Nagalingum. «Ils ont insisté pour que je sois présent et j'ai répondu à leur appel avec grand plaisir. On doit encourager tout le monde à pratiquer le sport et surtout le football. Comme on l'a dit avant, il faut faire revivre le sport roi chez nous sous toutes ses formes, que ce soit en amical ou en compétition. Parski football ti dans ICU couma nous dire. On prend ça au sérieux, on a fait appel à des experts et bien vite vous verrez des changements », a-t-il poursuivi.Mahébourg Vétéran n'a pas démérité.

Le ministre des Sports a aussi déploré que le stade Harry Latour soit dans un tel état de délabrement : « Pourtant on a dépensé beaucoup de millions pour le rénover. Malgré une situation financière très dure qu'on traverse actuellement, je vais donner une attention particulière pour le remettre d'aplomb en appelant toutes les personnes concernées, parce que c'est une fierté pour l'endroit. On va fermer le terrain un bon bout de temps pour pouvoir le revaloriser et le revoir dans son ensemble, c'est-à-dire le fencing, la lumière et la pelouse elle-même».

Le ministre des Sports a promis de rénover le stade, malgré le contexte économique difficile auquel il doit faire face.

Un nouveau nom pour le stade ?

Le député mauve Tony Appollon, qui a donné le coup d'envoi du match avec le ministre ce jour-là, a d'abord rappelé que la rénovation du stade était très importante pour les habitants et un problème qui dure depuis des années. Il a aussi souligné que des travaux pour remettre Harry Latour à niveau ont bien eu lieu... mais n'ont jamais été terminés. Il a ensuite suggéré que le stade soit renommé : «On ne sait pas très bien pourquoi le stade s'appelle Harry Latour... Ce nom ne parle pas aux Mahébourgeois. Il serait préférable d'avoir quelqu'un qui a fait des choses pour le sport ici», a-t-il ajouté, précisant qu'il a un nom qui conviendrait, mais qu'il le mentionnera en temps et lieu.

Reste du Nord s'est imposé 3-1.

Du côté de Reste du Nord, Avinash Seegoolam a remercié Mahébourg Vétéran pour l'accueil, le ministre des Sports pour sa présence, et salué l'initiative de rénover le stade Harry Latour. «Le football vétéran rassemble pas mal d'équipes à Maurice, mais on manque de moyens. Ce serait bien que le ministre des Sports soit à nos côtés et nous aide à promouvoir le sport et le football. Nous saluons l'initiative de remettre le stade Harry Latour en état, parce qu'il faut de bonnes infrastructures pour évoluer dans un bon environnement et ne pas se blesser».

\Après le match, Reste du Nord a dîné dans un restaurant de Mahébourg, a célébré la fête des Mères avec les familles, qui avaient fait le déplacement, et remis les billets d'avion pour Rodrigues aux 27 joueurs (dans le cadre d'un déplacement pour y disputer deux matchs dans quelques jours). Ils ont, enfin, regardé ensemble le dernier match du champion d'Angleterre, Liverpool. «Il y avait une grande ambiance à Anfield pour la remise du trophée et on voulait vivre ça nous aussi à notre manière, entre amis. Il y avait des fans de Liverpool, mais aussi des supporters de Manchester Utd qui nous ont félicités, en toute amitié», conclut Seegoolam.

Aujourd'hui, Reste du Nord a été invité pour un match amical par le Village Council de Morcellement St-André, contre Saturday Rivers (l'équipe du supermarché Lolo).