Madagascar: Handball/IHF Trophy Zone 7 - Les Akio cadettes sacrées, les juniors en argent

Le Palais des Sports Mahamasina et le gymnase couvert d'Ankorondrano ont accueilli l'IHF Trophy Zone 7, du 27 au 31 mai, un tournoi qui a tenu toutes ses promesses. Les Akio cadettes (U17) de Madagascar ont décroché l'or avec brio, dominant les Comoriennes sur le score de 29-20 lors d'une finale maîtrisée de bout en bout. Les juniors (U19), malgré une prestation combative, se sont inclinées face à La Réunion (29-22), repartant avec une médaille d'argent méritée.

Portées par un public enflammé, les cadettes ont imposé leur rythme et leur puissance, confirmant leur statut de favorites à domicile. Les juniors, bien que défaites par une équipe réunionnaise solide, ont montré une détermination qui augure de belles perspectives. « La compétition s'est déroulée dans un esprit de convivialité. Ce tournoi est une étape cruciale vers le Championnat d'Afrique (CAN) et le tournoi continental, qualificatif pour le Mondial.

Nos deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour la CAN en septembre en Algérie grâce à leurs performances remarquables des deux dernières années. En outre, je remercie le gouvernement malgache, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour son soutien ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement », a déclaré Régina Clarisse Raherijaona, présidente de la Fédération Malgache de Handball, le regard tourné vers l'avenir. Rehaussée par la présence de figures de proue comme le Dr Mansourou Aremou, président de la Confédération africaine de handball, cette édition 2025 a mis en lumière le potentiel des Akio.