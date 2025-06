Tunisie: Circulation des camions - Gafsa libère enfin son centre-ville

La ville de Gafsa, coeur du bassin minier tunisien, amorce un tournant décisif dans sa gestion urbaine avec l'interdiction, annoncée le 28 mai 2025, de la circulation des camions transportant du phosphate au centre-ville. Cette mesure, décrétée par le gouverneur, Salim Farouja, marque une volonté claire des autorités de réduire les nuisances engendrées par le passage intensif de poids lourds, tout en adaptant la ville aux réalités d'un développement urbain accéléré.

Une décision nécessaire dans une ville à forte pression démographique

Gafsa, ville historique du sud-ouest tunisien, connaît ces dernières années une poussée démographique notable. Avec une population dépassant aujourd'hui largement les 100.000 habitants, son tissu urbain peine à absorber la densification rapide des zones résidentielles, commerciales et industrielles. Cette croissance exerce une pression constante sur les infrastructures routières, rendant la cohabitation entre véhicules particuliers, piétons et camions de transport lourd et de plus en plus difficile.

L'interdiction vise donc à soulager le centre-ville de la lourde charge des convois transportant le phosphate depuis Métlaoui, Moularès et Redeyef -- localités proches qui forment avec Gafsa le bassin minier stratégique de la région. Ces camions devront désormais emprunter les routes périphériques : les convois en provenance de Métlaoui seront redirigés vers l'embranchement de la route nationale n°3, tandis que ceux venant d'Om Laârayes devront passer par la route régionale n°201 via l'intersection de Stah.

Gafsa, un noeud vital dans la circulation nationale

Au-delà de sa fonction industrielle, Gafsa joue un rôle logistique crucial à l'échelle nationale. Située sur l'axe reliant le centre-est tunisien (notamment Sfax et Sousse) aux régions du sud-ouest (comme Tozeur et Kébili), la ville constitue un point de passage incontournable pour les voyageurs et les marchandises transitant du nord vers le sud du pays. Cette position géographique en fait une ville-carrefour, où convergent non seulement les flux économiques issus de l'activité minière, mais aussi ceux du transport national.

Le transit constant à travers Gafsa amplifie naturellement la densité de la circulation. Les embouteillages y sont devenus monnaie courante, particulièrement au centre-ville, aggravés par le passage de centaines de camions transportant quotidiennement des tonnes de phosphate brut vers les usines de transformation ou les ports d'exportation. À cela s'ajoutent les nuisances sonores, la pollution de l'air et les risques d'accidents, qui menacent depuis longtemps la tranquillité des habitants.

Vers une gestion urbaine plus durable

En réorientant la circulation lourde vers des axes périphériques, les autorités cherchent à repenser la mobilité urbaine à Gafsa de manière durable. Il s'agit d'une première étape vers le désengorgement du centre-ville, l'amélioration de la qualité de vie et la protection des infrastructures routières usées prématurément par le passage incessant des poids lourds.

Cette mesure s'inscrit également dans une dynamique plus large de revalorisation de l'espace public et de sécurisation des zones résidentielles. À l'heure où Gafsa tente de se redéfinir, non seulement comme capitale minière, mais aussi comme ville régionale moderne et connectée, la régulation de la circulation devient un levier stratégique de développement.

En somme, cette interdiction de circulation des camions de phosphate au centre-ville n'est pas qu'une décision logistique : c'est une mesure d'urbanisme ambitieuse, reflet d'une volonté d'anticiper les défis à venir dans une ville qui se transforme, tout en restant fidèle à sa vocation de carrefour économique et de transit national.