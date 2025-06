Tunisie: Pourquoi - Journée sans tabac

Hier, samedi 31 mai, c'était la journée mondiale sans tabac. En théorie mais en pratique, on fume encore plus et de plus en plus jeune. Et pas que les hommes, les femmes aussi s'y mettent et dans une grande proportion. Dans le temps, elles le faisaient discrètement, mais maintenant, elles fument sans se cacher.

Et pourtant, tout le monde connaît les méfaits du tabac sur la santé et sur le portefeuille aussi, il ne faut pas l'oublier. On a beau l'interdire dans certains lieux, rien n'y fait.

C'est donc aux fumeurs de se prendre en charge et d'arrêter de fumer. C'est une question de volonté. Il n'y a que le début qui est difficile mais après on ne ressentira plus rien. Demandez aux anciens fumeurs.