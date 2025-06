Tunisie: Le nouveau projet musical de Ammar 808 - Un électrochoc tunisien

Ce n'est pas une simple expérience sonore, mais un voyage à travers le temps et l'espace. Les pulsations de la légendaire Roland TR-808* y fusionnent avec des rythmes rebelles d'Afrique du Nord et des mélodies traditionnelles d'Asie du Sud, donnant naissance à des compositions hybrides, traversées par une énergie trance, profondément liées à la mémoire des peuples.

Figure phare de la scène électronique alternative arabe, le musicien tunisien Sofyann Ben Youssef alias Ammar 808 revient avec «Club Tounsi», un album coup de poing qui réinvente le mezwed dans une fusion puissante entre rythmes traditionnels et textures électroniques. Plus qu'un disque, une déclaration sonore qui traverse les époques, les rues et les corps.

Il y a des artistes qui remixent, d'autres qui réinventent. Ammar 808 fait les deux et bien plus encore. Avec Club Tounsi son nouveau projet discographique, Sofyann Ben Youssef, producteur et musicien visionnaire originaire de Tunis, propose une relecture radicale du mezwed, cette musique populaire des faubourgs et des fêtes tunisiennes. À la croisée du patrimoine et de l'expérimentation, Ammar 808 transforme les racines en manifeste et la mémoire en transe collective.

Connu pour ses explorations sonores avant-gardistes mêlant traditions d'Afrique du Nord, musiques populaires d'Asie du Sud et technologie électronique, Ammar 808 n'en est pas à son premier voyage inter-temporel. Avec ses précédents albums Maghreb United et Global Control / Invisible Invasion, il s'était déjà imposé comme l'un des noms les plus marquants de la scène électro alternative du monde arabe. Il est d'ailleurs surnommé « le parrain de la musique alternative tunisienne », un titre qui reflète à la fois son enracinement local et son influence internationale.

Ce nouvel opus, Club Tounsi, va encore plus loin. Il ne s'agit pas d'un simple retour aux sources, ni d'une relecture vintage. Ammar 808 s'empare du mezwed pour le déconstruire, le recharger et le projeter dans les clubs, sur les scènes internationales, et jusque dans l'imaginaire des nouvelles générations. Ici, la légendaire boîte à rythmes «Roland TR-808» fusionne avec des instruments traditionnels, des grooves trance, des lignes de basse puissantes et des samples envoûtants. Le résultat ? Huit morceaux incandescents qui ne laissent aucun répit, ni au corps, ni à la pensée.

Mais si la musique frappe, elle éveille aussi. Car Club Tounsi est une oeuvre profondément politique et poétique, ancrée dans une philosophie que l'artiste appelle lui-même la «modernité enracinée». Une approche qui consiste à revisiter les racines, non pas pour s'y enfermer dans une nostalgie stérile, mais pour les faire dialoguer avec le présent et inventer de nouveaux futurs. «A l'heure de l'uniformisation, il faut refuser les stéréotypes», affirme Ammar 808, et sa musique en est la preuve vivante.

Tout au long de l'album, il collabore avec des artistes populaires tunisiens, issus de traditions orales et musicales parfois marginalisées. Cette synergie donne naissance à une matière sonore dense, vibrante, traversée par une énergie trance, une poétique des corps et une mémoire collective réactualisée. Trois vidéoclips déjà sortis viennent prolonger cette vision en images : modernes, enracinées, percutantes.

En live, le projet prend une dimension encore plus spectaculaire, à la fois rituelle et explosive. On y danse, on y rêve, on y revit. Ammar 808 ne se contente pas de jouer ; il convoque. Il convoque les esprits d'un passé longtemps confiné aux marges, les traditions musicales délaissées, les sonorités oubliées, pour les faire résonner dans le présent avec une puissance inédite. Chaque battement, chaque sample, chaque ligne rythmique devient un acte de résistance et de réinvention.

Club Tounsi n'est donc pas qu'un album. C'est un espace d'écoute, de mémoire et de transformation. Un manifeste sonore qui affirme que l'héritage musical peut et doit être vivant, mouvant, et tourné vers l'avenir. Une oeuvre qui prouve que les musiques populaires ont encore beaucoup à dire, à faire ressentir, à faire danser.

Avec ce retour Ammar 808 ne signe pas seulement un album : il propose un nouveau paradigme pour la musique alternative arabe. Et il nous rappelle, avec force, qu'il est possible de faire dialoguer les machines et la tradition, les clubs et les racines, les mémoires et les révolutions.