Madagascar: Commerce électronique - La 15e Assemblée générale de l'AACE à Antananarivo

La Grande Île est à l'honneur en matière de commerce électronique. La 15ème Assemblée générale et la 25e réunion du Comité Exécutif de l'Alliance Africaine pour le Commerce électronique (AACE) se tiendront au Radisson Blu Waterfront du 3 au 5 juin.

Trois journées durant lesquelles les délégués des 15 pays membres de l'AACE partageront leurs expériences et participeront à des ateliers de réflexion commune.

Thèmes d'actualité

Des ateliers seront ainsi organisés en marge des réunions de l'AACE. Des échanges axés sur des thèmes d'actualité comme la contribution du guichet unique électronique dans la mise en oeuvre de l'Accord sur la Facilitation des Échanges de l'Organisation Mondiale du Commerce ; les impacts concrets du guichet unique et de la digitalisation ; les aspects liés à la cybersécurité, et la situation par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Il s'agit en somme de thématiques essentielles et d'actualité qui ont toute leur importance en matière de guichet unique électronique, mais aussi dans le cadre de tous projets de digitalisation d'une manière plus générale. Outre la participation des différents pays membres de l'AACE, ces ateliers verront également la participation de différentes parties prenantes malagasy afin que le pays puisse en tirer pleinement profit. Ces réunions sont d'autant plus importantes que l'AACE regroupe les opérateurs de guichet unique électronique en Afrique.

15 pays

Discutée pour la première fois à Dakar en 2008, elle a été lancée officiellement à Addis Abeba en 2009. L'Alliance promeut le partage d'expérience et la collaboration entre les membres afin de mettre en avant les meilleures pratiques, de promouvoir et de renforcer les guichets uniques électroniques en Afrique.

L'Alliance regroupe actuellement 15 pays dont le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Gabon, l'Ile Maurice, le Kenya, la Libye, Madagascar, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria, la RD Congo, le Sénégal et la Tunisie. Madagascar, à travers la Société Malagasy Community Network Services (GasyNet) fait partie des membres fondateurs. C'est ce qui explique d'ailleurs le choix de Madagascar comme pays hôte des réunions. Faut-il en effet rappeler que Gasynet est issue d'un partenariat public-privé entre l'Etat malgache et la société SGS.

Elle a été mise en place pour promouvoir une utilisation poussée des technologies de l'information et de la communication dans l'objectif de digitaliser le processus de dédouanement, et de contribuer ainsi à la facilitation du commerce et à l'amélioration des performances. GasyNet est ainsi l'opérateur du guichet unique électronique TradeNet à Madagascar.

Simplification et facilitation

Déployé à Madagascar en 2007, guichet unique électronique TradeNet interconnecte les différents intervenants de la procédure de dédouanement. A savoir : l'administration des douanes, les commissionnaires agréés en douane, les transitaires, les importateurs et exportateurs, les compagnies maritimes, les autorités portuaires ; les manutentionnaires, les banques commerciales, ainsi que les différents ministères et agences de contrôle chargés de délivrer une autorisation ou un certificat requis dans le cadre du dédouanement (ministère en charge du Commerce, ministère en charge de la Santé, OMH, INSTN, OMERT, etc.).

Depuis sa mise en place, Gasynet a notamment contribué à la simplification et à la facilitation de la procédure avec une réduction très significative des délais de dédouanement ; à la modernisation et à la digitalisation de la procédure qui est totalement dématérialisée depuis 2014 ; à la transparence du processus avec la disponibilité en temps réel des données et des statistiques ; et à la sécurisation à la fois de la procédure et des recettes douanières.