Ile Maurice: Georges Ah Yan dépose plainte à Mahébourg après une intervention policière muscle

L'activiste Georges Ah Yan s'est rendu, hier matin, au poste de police de Mahébourg accompagné de ses avocats Me Rama Valayden et Me Anoup Goodary - figures de proue du collectif Les Avengers - pour consigner une déposition officielle. Cette initiative fait suite à un incident survenu le mercredi 14 mai, au cours duquel des policiers ont arraché de force des plantes placées devant son restaurant.

Selon Georges Ah Yan, l'intervention policière s'est déroulée avec une brutalité qu'il juge totalement injustifiée.

«Mo remersie tou dimounn kinn soutenir mwa. Mo kone bann Morisien ankoler ar seki finn arive. Trant policie pou enn dimounn ek bann po fler... sa ti disproporsione», a-t-il déclaré à la presse à sa sortie du poste de police.

L'activiste affirme avoir été victime de brutalité policière lors de cette opération, dénonçant ce qu'il considère comme une attaque contre une initiative pacifique et citoyenne. Il précise que sa démarche vise à faire la lumière sur les motivations de cette intervention et à expliquer son opposition à l'arrachage de ses plantes, qu'il considère comme un symbole de résistance douce et d'embellissement communautaire.

«Cette enquête est pour que je puisse dire pour- quoi je n'étais pas d'accord qu'on enlève mes plantes devant ma porte», a-t-il souligné.

Ses avocats, Me Rama Valayden et Me Anoup Goodary, ont dénoncé un recours excessif à la force par les autorités. Ils ont exigé une enquête rigoureuse, transpar- ente et impartiale sur les circonstances de l'opération policière, dénonçant une répression ciblée contre un militant connu pour ses actions sociales.

Ce nouvel épisode, surnommé PlanteGate sur les réseaux sociaux, relance une fois de plus le débat sur les méthodes d'intervention policière à Maurice, notamment dans les cas impliquant des figures publiques engagées dans des luttes citoyennes. La question du respect des droits fondamentaux, notamment de la liberté d'expression et d'initiatives citoyennes, est de nouveau au centre des discussions.

Georges Ah Yan a conclu sa déclaration en remerciant chaleureusement les membres du collectif Les Avengers et les citoyens qui lui ont témoigné leur solidarité :

«Mo pa tousel. Mo ena enn pep derier mwa.»

L'affaire sera suivie de près dans les jours à venir, alors que l'enquête policière suit son cours et que l'opinion publique reste vigilante face à toute dérive autoritaire.