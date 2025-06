Sénégal: Moustapha Guirassy évoque les contours de la réforme curriculaire

Le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy, a rappelé, dimanche, les objectifs de la réforme curriculaire engagée par les autorités pour améliorer la qualité de l'éducation au Sénégal.

" Le président, Bassirou Diomaye Faye, en décembre 2024 lors de la conférence de l'Union africaine sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité disait qu'une éducation inclusive et de qualité est le moyen le plus sûr pour briser les cycles de pauvreté qui entravent nos communautés les plus vulnérables. C'est dans cette vision que s'inscrit résolument notre action à travers la réforme curriculaire la plus ambitieuse et structurante jamais engagée dans nos pays", a dit le ministre de l'Education nationale.

Il s'exprimait devant des centaines d'élèves lors de la journée de restitution de la 4e édition de la tournée académique et sociale.

"Votre tournée a mis en lumière une jeunesse courageuse, lucide et avide, d'outils pour construire son avenir. (...) Nous nous réjouissons donc de constater que la tournée académique et sociale s'inscrit pleinement dans cette dynamique. En offrant aux élèves une expérience éducative vivante, inclusive et tournée vers l'avenir. Un autre point de satisfaction est l'intégration du digital et de l'intelligence artificielle dans le dispositif pédagogique de la tournée", a-t-il expliqué.

De son côté, Oumar Gaye, initiateur et président de la plateforme tournée académique et sociale a soutenu plusieurs activités ont été organisées pour aider les élèves surtout ceux qui sont en classe de terminale.

" Nous avons déjà travaillé avec nos partenaires techniques et financiers sur les spécialisations qui existent après le baccalauréat. Une synthèse de philosophie en train d'être effectuée. Nous avons parlé aussi de l'introduction des langues locales, de l'anglais, du numérique au service de l'éducation. Mais aussi parlé d'une activité très importante, la reprogrammation mentale qui vise à nourrir la motivation des compatriotes", indique-t-il.

Venu prendre part à cette journée, Saima M. Sayed, ambassadrice du Pakistan au Sénégal a invité les futurs bacheliers à venir s'inscrire dans les universités Pakistanaises pour apprendre la médecine, les nouvelles technologies, entre autres, disciplines.